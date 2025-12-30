El SAME atendió a más de 200 personas por golpes de calor en las últimas 24 horas

La última semana del año llegó acompañada de altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de un lunes con una máxima que superó ampliamente los 30 grados en la Ciudad, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informó que asistió a 219 pacientes por sufrir síntomas compatibles con golpes de calor.

El servicio público gratuito de atención médica de urgencias detalló que los pacientes correspondían a 117 mujeres, 94 hombres y ocho personas sin identificar; mientras que 11 eran menores de edad. Del total de asistidos, 41 tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales porteños.

Los datos en los que se basó el SAME para el informe se obtuvieron a través del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP). Si bien el lunes fue un día caluroso, este martes la temperatura máxima será aún más elevada: para la tarde se espera que el termómetro llegue a los 37°C en la Ciudad, en donde rige una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por calor extremo.

El operativo del gobierno de la Ciudad

En este marco, el gobierno porteño anunció la implementación de un operativo especial por la ola de calor que incluye la apertura de más refugios climáticos​ y el refuerzo de equipos de emergencias en la calle.

“Se activó en forma inmediata un plan de acción para garantizar una rápida respuesta ante los riesgos de salud que generan las altas temperaturas", explicaron desde la administración de Jorge Macri en un comunicado.

En el territorio porteño funcionan 252 refugios climáticos que están acondicionados para “brindar alivio y protección a los vecinos”. Algunos corresponden a espacios cerrados, como edificios públicos, bibliotecas, museos, sedes comunales o centros de salud, mientras que otros funcionan al aire libre, como el Jardín Botánico, los parques Sarmiento, Del Golf y Olímpico y la Reserva Ecológica.

Todos brindan una asistencia básica, por lo que en caso de necesitar ayuda médica es fundamental acudir a alguno de los centros de salud o comunicarse con el SAME al número 107.

“Queremos contarles que la Ciudad tiene un plan de respuesta integrada que nos permite un abordaje profesional, planificado y coordinado, ejecutado por distintas áreas. Los eventos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y la Ciudad está preparada para responder de manera organizada y concreta como nunca antes”, sostuvo este martes el Jefe de Gobierno en una conferencia de prensa desde la sede del gobierno porteño en Parque Patricios.

Y agregó: “Todo el sistema está listo para responder de manera profesional cada vez que haga falta. Con nuestros equipos, estamos para cuidar lo más valioso que tenemos: la vida y la salud de los porteños”.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el titular del SAME, Alberto Crescenti; la subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini; el director general de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Diego Vacchino; y el subteniente del cuerpo de Bomberos Walter Molina.

Macri agregó que, como parte del operativo de prevención, se ampliaron los servicios de atención que ofrecen las 17 Estaciones Saludables en parques y plazas de la Ciudad, en donde los vecinos pueden hidratarse y acceder a controles básicos con equipos especializados.

Cómo prevenir un golpe de calor