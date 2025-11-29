El SMN publicó su pronóstico climático trimestral: cómo será el verano 2025/2026 en el país

En la antesala del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su Pronóstico Climático Trimestral para diciembre de 2025, enero y febrero de 2026. El informe reúne modelos numéricos globales y herramientas estadísticas que permiten estimar probabilidades de precipitación y temperatura para el trimestre, bajo un escenario de condiciones neutrales del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

El organismo aclaró que el análisis que presenta se engloba en el marco de que no se reporte ningún factor climático especial que genere alteraciones.

El pronóstico de consenso para el trimestre diciembre-enero-febrero 2025/26

Según el organismo, para el trimestre diciembre–enero–febrero se prevé un incremento de entre 45% y 50% en las precipitaciones respecto del promedio habitual en la región del NOA, que abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

También se proyecta una probabilidad cercana al 40% de que las lluvias se ubiquen dentro de los valores normales en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, el este de Buenos Aires, y el oeste y sur de la Patagonia.

En tanto, hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, el este de San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense y el sector oriental patagónico, el escenario más probable —entre 40% y 45%— es que las precipitaciones se mantengan en niveles normales o por debajo de lo habitual.

Por último, en Corrientes, Misiones y Entre Ríos hay un 55% de probabilidades de que las lluvias sean inferiores al promedio, lo que implica un trimestre más seco de lo habitual para esa zona.

Pronóstico trimestral para precipitaciones en diciembre 2025, y enero-febrero 2026

Dónde hará más calor de lo habitual

En el norte del país, las temperaturas de verano suelen alcanzar máximas cercanas a los 34°C y mínimas próximas a los 20°C. En la región de Cuyo, los valores típicos rondan los 30°C durante el día y los 18°C por la noche. En la Patagonia, el promedio desciende a máximas de alrededor de 22°C y mínimas de 10°C, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las marcas habituales se ubican también en torno a los 30°C de máxima y 18°C de mínima.

En tanto, para el trimestre diciembre 2025–enero/febrero 2026 se prevé una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las habituales en varias regiones del país. En el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe, el organismo estima entre un 50% y un 55% de probabilidad de que la temperatura media se ubique por encima del promedio histórico.

En paralelo, en Cuyo, el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, el sector este de la provincia de Buenos Aires y el sur patagónico el SMN proyecta entre un 45% y un 50% de probabilidad de que las temperaturas se mantengan dentro de los valores normales o incluso por encima de ellos.

Por otra parte, en Misiones, Corrientes y la región del NOA, que abarca las provincias de Jujuy, el oeste de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja indica un escenario mayoritariamente estable: predominan las probabilidades —cercanas al 40%— de que la temperatura se ubique dentro del “rango promedio” para esa época del año.

Pronóstico de Temperatura para diciembre 2025 y enero-febrero 2026

Qué pasará en la Costa Atlántica

La Costa Atlántica, destino elegido cada verano por millones de argentinos y que reúne playas extensas, médanos y balnearios como San Clemente, Costa del Este, San Bernardo, Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Miramar y Mar del Plata, figura también en la proyección climática del SMN para la próxima temporada.

Pronóstico para las temperaturas en diciembre 2025 y enero-febrero 2026

En esta franja, que cada año concentra el mayor movimiento turístico del país, el organismo estima una probabilidad cercana al 40% de que las lluvias se mantengan dentro de los valores normales.

Pronóstico de Precipitaciones en diciembre 2025 y enero-febrero 2026

Al mismo tiempo, proyecta entre 40% y 45% de probabilidad de que las temperaturas se ubiquen dentro del rango habitual para diciembre, enero y febrero, con posibilidad de superar levemente los niveles “normales” durante los picos de la temporada.

Qué significan “normal”, “superior” e “inferior”

El informe del SMN explicó que las categorías se definen a partir de terciles, es decir, dividiendo en tres partes iguales los datos históricos de temperatura y precipitación ordenados de menor a mayor.

El organismo remarcó que un pronóstico “inferior a la normal” no implica ausencia total de lluvias, ni uno “superior” garantiza eventos extremos continuos. Se trata de tendencias probabilísticas, no de valores puntuales.

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral_122025.pdf

Asimismo reiteró que el pronóstico estacional no ofrece valores exactos de temperatura o lluvia ni permite anticipar eventos de alto impacto (tormentas severas, olas de calor, temporales), que deben consultarse en los pronósticos diarios y en la perspectiva semanal.