El sueño que quiere concretar la maestra argentina que fue elegida como finalista del premio al mejor docente del mundo

Gloria Argentina Cisneros se desempeña en El Impenetrable, Chaco, y conversó con LN+ sobre las posibilidades de obtener el Global Teacher Prize; “Yo represento a todos aquellos que enseñan y educan con el corazón”, manifestó emocionada
- 2 minutos de lectura'
Entre el 2 y el 5 de febrero en Dubai se conocerá al ganador del Global Teacher Prize, el mayor premio internacional a la docencia dotado de US$1.000.000. Y Gloria Argentina Cisneros, una maestra chaqueña, es una de las finalistas. En comunicación con LN+, compartió los pormenores de su oficio en una escuela rural y reveló qué haría con ese dinero.
“Mi principal sueño es que los niños terminen sus trayectorias escolares: apoyarlos en ese proceso hasta el final”, sostuvo Cisneros.
En el caso de obtener el galardón, la maestra confesó: “Con ese dinero lo que más nos gustaría lograr es hacer una perforación que le permita al paraje La Sara [donde está ubicada la escuela] acceder al agua potable”.
Nobleza y satisfacción
¿Qué representa ser docente de una escuela rural?, le preguntaron a Cisneros. “Enseñar a los niños es una tarea muy noble que nos llena de satisfacción. Somos los responsables, junto a sus familias, de moldear sus vidas”, fue su respuesta.
Para llegar hasta la escuela N°793 “Don Carlos Arnaldo Jaime“, Cisneros hace noventa kilómetros arriba de su moto. ”Permanezco allí de lunes a viernes junto a otros niños albergados. Además de lo pedagógico, también brindamos apoyo emocional. El tiempo que compartimos juntos es muchísimo“, relató la docente.
Sobre el entorno en el cual se desempeña, la maestra detalló: “Las falencias que vemos en nuestro día a día son muchísimas. Las familias que viven en el monte son muy vulnerables, entonces nuestro apoyo consiste en recursos y contención humana”.
Una voz que representa
En su testimonio a LN+, Cisneros apuntó al vínculo que mantiene con sus colegas. “Pese a las falencias del sector docente, yo represento a todos aquellos que enseñan y educan con el corazón“, sostuvo la mujer.
Por último, subrayó que, de no correr con la fortuna de obtener el premio, su labor no se corromperá. “Aunque no ganemos el premio, vamos a continuar haciendo esto. Porque vale la pena: con esfuerzo todo puede ser posible”, remató Cisneros.
