El terrible momento de una argentina varada en Punta Cana tras un parto prematuro: su bebé está grave

Marianela Mayol atravesaba su semana 27 de embarazo cuando junto a su pareja, Federico Ramos, emprendieron un viaje hacia sus soñadas vacaciones en Punta Cana. Nunca imaginaron la dura situación que les tocaría vivir: en el noveno día de descanso, la joven comenzó con contracciones lo que la llevó a un anticipado trabajo de parto, que devino en el nacimiento prematuro de su primer hijo, Tomás. Hoy, el bebé permanece internado en grave estado tras sufrir tres paros cardíacos. A la gran angustia de la situación, se le sumó la falta de respuestas de su seguro médico que hizo que las autoridades del hospital les retuvieran sus documentaciones hasta que se realice el pago de los servicios.

“Les pido que recen mucho por nuestro bebé que está muy delicado por su tamañito, pero poniéndole toda la fuerza para volver con nosotros prontito a Argentina”, escribió Marianela Mayol en su cuenta de Instagram, al contar sobre la grave situación que atraviesan como familia mientras su hijo está internado en un hospital público de Punta Cana, llamado IMG. El nacimiento en el sexto mes de embarazo es de alto riesgo para el niño, debido a la falta de desarrollo del organismo, indican los expertos.

Al grave estado de salud del recién nacido, se le suma a la situación de encontrarse en el extranjero sin poder obtener respuestas por parte de seguro de viajero, que debería hacerse cargo de los gastos generados por la internación de la madre y el niño. La pareja contrató el servicio correspondiente, ya que Mariela realizaba el viaje embarazada.

En rede sociales, la joven pide por ayuda (Foto Instagram @marimayol)

Desde el lunes, ella cuenta con el alta médica. Sin embargo, no le permiten abandonar el hospital ya que su seguro de viaje no le responde a las autoridades para poner en regla los gastos correspondientes desde el día del parto. En ese sentido, la joven madre indicó que para el viaje contrataron cobertura médica para casos de embarazos, pero desde el viernes no cuentan con aquel servicio. La respuesta por parte de las empresas contratadas es tanto descabellada como insólita, ya que no se hacen cargo de la situación “por no haberle sacado al bebe pasaje con visa, siendo que estaba en la panza”, explicó Marianela.

La situación que atraviesa la pareja es desesperante debido a que la salud del bebé está en riesgo, ya que próximamente necesitará una cirugía de forma urgente. La pareja pide una respuesta inmediata por parte del seguro del viajero y la cobertura para poder proceder correctamente y tener asegurada la asistencia médica del niño, que lucha por vivir.

Por diversos medios de comunicación, tanto la pareja como sus familiares intentan comunicarse tanto con AXA y como con Visa Argentina, pero según indicaron ambas empresas aún no emiten respuestas al respecto. El tiempo es un factor crucial en esta situación, ya que Tomas lucha minuto a minuto por vivir. Mediante redes sociales, sus padres comparten la dura situación y piden una resolución inmediata. Mientras tanto, se encuentran varados en el extranjero.