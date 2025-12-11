Calendario mensual 2026 para imprimir
El próximo año todavía no tiene las fechas de los feriados confirmadas, pero ya se pueden bajar y llenar los almanaques mensuales
Se acerca el 2026 y muchas personas quieren descargar e imprimir el calendario para comenzar a organizar la agenda.
Calendario mensual 2026 para imprimir
Feriados y días no laborables de 2026: todo lo que hay que saber
Aunque el calendario no está oficializado, los asuetos nacionales están definidos por ley. No obstante, el número total de días libres varía anualmente según si estos son "inamovibles" o "trasladables" y el día de la semana en que caen.
El Poder Ejecutivo puede mover feriados trasladables y establecer hasta tres “días puente” para crear fines de semana extendidos con fines turísticos. La decisión sobre estos días extra para 2026 está pendiente.
Adicionalmente, se ha implementado un nuevo criterio en los feriados trasladables que caen en sábado o domingo: ahora pueden moverse al viernes o lunes inmediato para garantizar el descanso. Esta corrección a la ley 27.399, impulsada por el gobierno de Javier Milei, podría modificar significativamente la configuración final del calendario 2026.
Feriados de Argentina 2026: así está el calendario mes por mes
De acuerdo a la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, hay ciertas jornadas que están dispuestas como feriados y días no laborables. En ese sentido, estas son las fechas que se contemplan:
Enero
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)
Febrero
- Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
- Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
Marzo
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
Junio
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
Diciembre
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
Vale recordar que los feriados inamovibles son asuetos nacionales que no pueden trasladarse de fecha, sin importar en qué día de la semana caigan.
Respecto de los feriados trasladables, si bien la ley permite que se corran de día para generar fines de semana largos y fomentar el turismo, el Gobierno aún no definió qué sucederá con ellos.
En tanto, los días no laborables Estas son fechas que queda a discreción del empleador si los trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo.
