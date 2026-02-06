En detalle: qué pasó hoy con la argentina detenida por gestos racistas en Brasil

La justicia de Brasil ordenó este viernes el traslado a una dependencia policial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que quedó involucrada en una causa judicial después de hacer gestos ofensivos a la salida de un bar.

Hasta el momento, residía en un departamento con un dispositivo de vigilancia en su pierna hasta esta nueva resolución. El Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó la medida cautelar ante la sospecha de una posible salida de la joven del territorio brasileño.

En detalle: qué pasó hoy con la argentina que hizo gestos racistas en Brasil

La policía de Río de Janeiro retiró este viernes a Agostina Páez del inmueble donde residía para llevarla detenida a una comisaría. Los efectivos ejecutaron una orden de prisión preventiva que anula su beneficio de libertad vigilada. Esta acción judicial responde a un informe del Ministerio Público que alertó sobre un posible riesgo de fuga de la ciudadana argentina.

LN+: llevan a una comisaria a la joven argentina

La joven santiagueña permanecía bajo control con una tobillera electrónica, pero los investigadores consideraron que ese sistema resultaba insuficiente para garantizar su presencia en el país. La detención ocurrió de forma sorpresiva en el departamento que la mujer alquilaba en la ciudad brasileña.

La abogada de 29 años enfrenta ahora el encierro físico mientras avanza la causa por agresiones presuntamente racistas. La defensa de la acusada calificó el traslado como una medida desproporcionada.

Los letrados sostuvieron que la mujer siempre estuvo a disposición de las autoridades desde el inicio del conflicto legal. El pedido de captura se originó el miércoles 4 de febrero tras una evaluación del riesgo procesal por parte de la fiscalía local.

Hablo la abogada argentina que fue detenida en Brasil por gestos racistas

De qué se acusa a la abogada argentina

El proceso judicial contra la argentina se desarrolla bajo la carátula de injuria racial. El código penal de Brasil asimiló hace poco tiempo este tipo de conductas al delito de racismo. Esta categorización legal tiene consecuencias graves para los acusados, ya que elimina la posibilidad de salir en libertad mediante el pago de una fianza.

Los magistrados brasileños aplican sanciones estrictas para estos casos con el objetivo de combatir los actos de odio en los espacios públicos. La normativa vigente en el país vecino prevé castigos severos para quienes incurren en este delito. La pena para los responsables de insultos o gestos discriminatorios oscila entre los dos y los cinco años de prisión.

Ordenaron la detencion de la abogada en Brasil

Qué dijo el padre de la joven sobre la nueva medida judicial

El empresario Mariano Páez expresó su angustia por la detención de su hija en Río de Janeiro este viernes. El hombre confirmó su intención de viajar hacia Brasil para acompañar a la abogada durante el proceso. Páez señaló que la familia atraviesa un momento de gran incertidumbre por el cambio en las condiciones de detención. El empresario afirmó: “no me imaginaba esto nunca”.

La familia de la acusada destacó la falta de antecedentes penales de la mujer para cuestionar la dureza de la medida. El padre de la joven calificó la situación como un drama personal y familiar. Páez aseguró: “es un calvario”.

La comunicación entre el empresario y su hija se dio a través de un mensaje breve antes de que la policía la retirara del departamento. Los allegados manifestaron su preocupación porque el abogado defensor en Brasil no responde a las consultas de los últimos días según consignó el medio Info del Estero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.