Un temblor en un edificio anexo al teatro Cervantes generó un amplio operativo en el centro: evacuaron a 148 personas
Personal de Bomberos y la Policía de la Ciudad desalojaron el edificio tras reportes de vibraciones en el piso 10
Casi 150 personas fueron evacuadas este miércoles de un anexo al Teatro Cervantes, tras reportes de vibraciones en el décimo piso.
Personal de Bomberos y la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta ahí luego de que el encargado del edificio, ubicado en Libertad 819, alertara sobre los fuertes temblores. Allí procedieron a la evacuación preventiva de casi 148 personas. No se registraron heridos.
El incidente, atribuido preliminarmente a una falla en el sistema de ventilación, obligó al corte total del tránsito en la intersección de las avenidas Córdoba y Cerrito.
Según pudo saber LA NACION, el origen de los temblores fue el desperfecto de un motor en el equipo de refrigeración que, al salirse de eje, transmitió fuertes vibraciones al décimo piso.
Tras el operativo, los evacuados regresaron al edificio de manera ordenada.
