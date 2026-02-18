Quién es Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

Este miércoles continúa la búsqueda de Sofía Devries, una joven de 23 años que desapareció el lunes por la mañana durante una actividad de buceo deportivo para conseguir una certificación en las costas de Puerto Madryn, provincia de Chubut.

El incidente ocurrió en el área de Punta Cuevas a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. Devries participaba de una travesía marítima junto a su novio, Leo, cuando, por motivos que todavía se investigan, no regresó a la superficie tras la inmersión.

La joven es oriunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, y asiste a la escuela Buceo y Navegación, ubicada en Calle 49 y Lavalle. En paralelo, estudia Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn.

Además, tiene experiencia en comunicación de empresas. Actualmente se desempeña como directora de comunicaciones del emprendimiento de su pareja, Vamp, que elabora insumos para plantas amigables con el medio ambiente.

Por otro lado, en sus redes sociales es creadora de contenido de belleza para marcas conocidas.

El buceo es una actividad que comparte en su cuenta de Instagram. Viajó a países como Colombia y Brasil, y a otras provincias de la Argentina para bucear.

La búsqueda

Desde el lunes al mediodía, Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un fuerte operativo para dar con el paradero de la joven. Ese día, la búsqueda debió suspenderse por falta de visibilidad y se retomó ayer por la mañana.

A pesar de los esfuerzos, el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, afirmó que es “nula” la posibilidad de hallar con vida a Sofía.

“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, declaró el martes por la tarde en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, explicó que el operativo ya superó las 24 horas, lo que reduce las posibilidades de un hallazgo favorable. También dijo que el sector donde desapareció la joven es “seguro”, que cuenta con autorización de la Prefectura Naval y mantiene buena visibilidad.

En tanto, confirmó que Devries realizaba una titulación con una escuela de buceo para “capacitarse” y que en la inmersión bajaron ”siete buzos, dos instructores y cinco alumnos”.

En ese sentido, detalló que el novio de Sofía avisó que ella “había tenido un inconveniente y que no subió”. “Como que tuvo una crisis que no pudo resolver y quedo ahí. Cuando los instructores fueron a buscarla no pudieron encontrarla”, manifestó.

Los rastrillajes de la Prefectura Naval incluyen la zona en donde desapareció Sofia en el mar y la costa de Puerto Madryn.

Participan de la búsqueda nadadores, un guardacostas con personal especializado, y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn, que aportaron recursos especializados, de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION. También el avión P-3C Orion de la Armada Argentina.

Según se informó oficialmente, hoy se sumarán personal especializado, material específico y un vehículo operado en forma remota (ROV) destinado a realizar tareas subacuáticas. El equipamiento es trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La utilización de este tipo de tecnología apunta a reforzar las tareas de inspección bajo el agua en un sector donde las profundidades oscilan entre los 20 y 26 metros.

En paralelo, se trabaja intensamente en la zona frente a Punta Cuevas. El operativo incluye patrullajes a lo largo del frente costero por vía terrestre, con el despliegue de unidades móviles y personal que realiza recorridas pedestres. La fuerza indicó además que mantiene contacto fluido con el Ministerio Público Fiscal, mientras se coordinan las tareas operativas y se avanza en la investigación.