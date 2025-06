En qué localidades del conurbano bonaerense cayó nieve hoy

El invierno se hizo sentir con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Un marcado descenso de temperatura, impulsado por un intenso frente frío, generó condiciones propicias para nevadas en diversas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por vientos fuertes anticipo una jornada gélida en gran parte del territorio bonaerense.

Nieve en Buenos Aires

¿En qué localidades del conurbano bonaerense se registraron nevadas?

Desde las primeras horas del lunes, vecinos de Pilar, José C. Paz y Escobar reportaron la caída de copos de nieve. Las redes sociales se inundaron de imágenes y comentarios que daban cuenta del fenómeno meteorológico.

“Un poco de agua nieve en Presidente Derqui, Pilar”, escribió un usuario en X. Otra persona relató: “Me agarró la nieve esperando el bondi en Pilar (que no me di cuenta de que era nieve hasta que me subí al colectivo y vi la mochila con un par de copitos)”. Previamente, las localidades de Sierra de la Ventana y Puán también se vieron cubiertas de blanco.

Un poco de agua nieve en Pte. Derqui, Pilar. pic.twitter.com/aSDTeUx8wx — Yesy Nogue (@YesyLook) June 23, 2025

¿Qué dijo el Servicio Meteorológico Nacional sobre la posibilidad de nieve en Buenos Aires?

En las horas previas a las nevadas, los meteorólogos del SMN advirtieron sobre la baja probabilidad de que nevara en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, señalaron que en algunos puntos del conurbano existía la posibilidad de que se registrara la caída de agua nieve y algunos copos.

Cindy Fernández, integrante del SMN, explicó que, si bien la probabilidad de nieve en la Capital Federal era “bajísima”, no era “nula”. La especialista indicó que las condiciones meteorológicas podían favorecer la caída de agua nieve en localidades del AMBA no tan pobladas y alejadas del centro urbano.

❄ Habemus pronóstico con baja probabilidad de lluvia y nieve para CABA en la madrugada del lunes.



Insisto: baja probabilidad y principalmente lluvia.



¿Puede caer un copito? Sí.

¿Van a esquiar en la 9 de Julio? No.

Guardá los bastones, Roberto ⛷ pic.twitter.com/MyPrnGaws3 — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) June 22, 2025

¿Qué temperaturas se registraron durante la ola polar?

En el centro porteño, la temperatura alcanzó los 3,9 °C, pero la sensación térmica, intensificada por el viento, descendió por debajo de los 0 °C. El frío se hizo sentir con fuerza en toda la región e impulsó a los ciudadanos a abrigarse y tomar precauciones ante las bajas temperaturas.

Así nevaba en la madrugada de este lunes en José C. Paz

¿Cuáles son las alertas emitidas por el SMN?

El SMN emitió dos alertas por vientos fuertes que afectaron a la provincia y ciudad de Buenos Aires. En el este de la provincia, rige una alerta naranja por vientos intensos del sector sur, con ráfagas que podrían superar los 95 kilómetros por hora y velocidades sostenidas entre los 60 y 70 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alertas para las diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires

Para el oeste de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, se emitió una alerta amarilla por el mismo fenómeno, con velocidades previstas entre los 35 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

¿Cómo seguirá el clima en el AMBA?

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 5 °C y los 9 °C. Se anticipan lluvias y nevadas por la mañana, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones. Durante el mediodía y la tarde se prevén chaparrones con la misma probabilidad. Por la noche el cielo estará parcialmente nublado. A lo largo del día se registrarán vientos de hasta 41 km/h y ráfagas que alcanzarían los 69 km/h.

La temperatura oscilará entre los 5 °C y los 9 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.