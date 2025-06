Frío polar y heladas: así estará el clima en el AMBA esta semana, según Diego Angeli

Lunes: mucho frío, mucho viento y chaparrones

Comienza un día polar en el estuario del Río de la Plata, donde está nevando no muy lejos de la ciudad de Buenos Aires. Se espera un amanecer inestable con cielo mayormente nublado, viento fuerte desde el sudoeste y una mínima de 5ºC. De todos modos, las ráfagas heladas llevarán la sensación térmica a valores muy bajos, especialmente en la zona suburbana donde la percepción estará en bajo cero. Habrá que emponcharse con todo lo que haya en el placard para poder sobrellevar el camino al trabajo y a las aulas, que podría estar acompañado por lluvias. Las rachas patagónicas surcarán la ciudad durante todo el día y dejarán una percepción muy baja de la temperatura. La baja sensación térmica se extenderá hasta la tarde: se esperan 9ºC de máxima, que se sentirán mucho más fríos para aquellos que tengan que estar en la calle. A su vez, se conservará la probabilidad de chaparrones, lo que moldeará un día ideal para resfriarse. Las ráfagas se quedarán hasta la noche, ya sin estimación de precipitaciones en un cierre con 6ºC.

Nieve en Buenos Aires: vecinos registraron la caída de copos de diverso tamaño

Martes: amanecer con pasto congelado

Este martes se espera otra mañana helada pero, por suerte, sin viento como para no hacer las cosas más fáciles. Se prevé un amanecer con cielo despejado, viento leve o calmo y mínima de 1ºC, aunque puede llegar a bajo cero en el conurbano, donde se podrían ver las primeras heladas. Se aguardará como nunca la salida del sol para que el termómetro repunte a media mañana. Al mediodía rotará la veleta para anunciar la finalización del viento frío y la llegada de aire templado desde el noroeste. Hacia la tarde, se intensificará el viento, lo que no permitirá apreciar la progresión de la temperatura hacia una máxima de 12ºC, pero con el cielo ligeramente nublado. La temperatura nocturna también se recuperará en un cierre con 9ºC.

Miércoles: repunta la mínima

El miércoles seguirá con la recuperación térmica a partir de un amanecer con 5ºC, con viento leve y cielo mayormente nublado. Será otra mañana para cerrar la campera hasta la nariz, ya que lamentablemente habrá poco o nada de sol, así que la remontada térmica será muy gradual. El termómetro levantará hasta 13ºC vespertinos en una tarde nublada y algo ventosa, donde alguna llovizna o lluvia débil no desentonaría. La nubosidad baja ayudará a cuidar la temperatura nocturna en 11ºC. De todos modos, no se entusiasme por la levantada del mercurio porque otro frente frío viene en camino.

Jueves: al menos vuelve el sol

El jueves volverá a mostrar un débil reingreso de aire frío y seco que limpiará nuestro cielo y nos devolverá el sol. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve y mínima de 6ºC. Regresará la pulseada entre el sol y el viento frío para seguir en la senda de tardes invernales, con máxima de 14ºC y una leve intensificación del viento. La noche cerraría con cielo despejado, menos ventosa y 9ºC.

El jueves sale el sol en Buenos Aires, pero sigue el frío Marcos Brindicci

Viernes: mañana con frío, pero habrá sol

El viernes promete circulación de aire templado de manera suave para seguir sosteniendo la temperatura. El cielo despejado de la mañana promoverá un amanecer frío, pero también favorecerá la recuperación térmica vespertina y configurará una jornada de marcada amplitud térmica. Se estima un amanecer con cielo limpio, viento moderado del sudoeste y mínima de 6ºC, aunque habrá una sensación térmica algo más baja. Se espera un día a pleno sol, con el viento atenuándose y entregando una tarde de cielo despejado con 13ºC de máxima. Se espera una noche fría para los que quieran salir con 10ºC, pero sin previsión de lluvias.

Borrador del fin de semana

El sábado comenzaría a puro sol, para luego observar un masivo arribo de nubosidad tras la enésima entrada de aire frío que nos dejaría un día inestable con una máxima de 12ºC. El domingo intensificaría la circulación del viento sur y la temperatura llegaría a los 10ºC. Habrá que estar atento a nuevas actualizaciones porque no todos los modelos coinciden en la estabilidad. Algunos no descartan lloviznas para ambos días.

Eso es todo, amigos. Entiendo que el sentir de todos los friolentos será “al menos si me voy a congelar de frío, quiero ver nieve”, pero la posibilidad será extremadamente baja en la ciudad de Buenos Aires. Se viene una semana que tendrá pasajes de frío extremo, especialmente en la zona suburbana. Hoy observaremos una característica que no suele darse con mucha frecuencia: será un día con permanente recálculo de sensación térmica en todas sus franjas horarias, por lo que la percepción de la temperatura será muy diferente entre aquellos que estén a resguardo del viento y aquellos que queden expuestos a las ráfagas. A pesar de que toda la semana muestre bajas temperaturas, serán solo 36 horas de frío hostil, ya que la tarde del martes nos sacará del segmento polar. Se viene una jornada sumamente fría en Buenos Aires, así que abríguense como esquimales y no subestimen la acción de las ráfagas heladas.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli