Encontraron el cuerpo de un adolescente que había sido llevado por la corriente del río Limay

La ciudad de Plottier, en Neuquén, amaneció con una trágica noticia. Y es que este domingo se confirmó el hallazgo del cuerpo de un adolescente que permanecía desaparecido desde el 1 de enero, luego de ser arrastrado por la corriente en el río Limay. Hacía varios días que las autoridades montaron un operativo para tratar de dar con el paradero del joven de 17 años.

El incidente ocurrió el pasado jueves al mediodía, en pleno festejo del nuevo año. Santiago —el adolescente fallecido— se arrojó al agua con otro menor en un sector de la playa conocido como La Herradura, que no contaba con cobertura formal de guardavidas en ese horario.

Tal como consignó el medio local LM Neuquén, los dos jóvenes se arrojaron al agua por fuera del área delimitada por el boyado y pocos minutos después fueron llevados por la corriente.

Los operativos de búsqueda llevaron varios días.

Ambos comenzaron a pedir ayuda pero el socorro tardó en llegar ya que los gritos no se escuchaban debido al volumen de la música en la costa. En un momento, un guardavidas identificado como Marcelo Guzmán los escuchó y se tiró al río. Consiguió rescatar al otro menor, de 13 años, pero no pudo sostener a Santiago debido a la fuerte corriente y al nivel del agua.

Tras el llamado de alerta, un grupo de socorristas inició un rastrillaje junto a personal de Náutica de Neuquén pocos minutos después, al que luego se sumaron los Bomberos. Los operativos de búsqueda para tratar de hallar con vida al adolescente continuaron durante todos los días, e incluyeron recorridas superficiales y búsquedas subacuáticas.

En las últimas horas, los equipos avanzaron con la búsqueda en dirección al puente Balsa de Las Perlas y hacia la confluencia de los ríos, con el objetivo de cubrir un tramo cada vez más amplio del Limay.

El rastrillaje contó con la participación de Bomberos Voluntarios de la Policía, buzos profesionales, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina (PFA), del municipio de Plottier, Defensa Civil y la Secretaría de Riesgos. Según detallaron, se trató de un operativo con “personal especializado” y “múltiples unidades náuticas” que trabajaron de manera coordinada.

El hallazgo del cuerpo

Finalmente, y tras casi cinco días de búsqueda, este domingo al mediodía se confirmó el hallazgo del cuerpo flotando a la deriva en el cauce del río. De acuerdo a la información consignada por el comisario Raúl Cabezas al mismo medio local, el cuerpo no estaba enganchado en ningún obstáculo al momento de ser localizado.

El cuerpo estaba a varios cientos de metros del lugar inicial de la desaparición, casi 2000 metros aguas abajo del sector de La Herradura. Fuentes del operativo explicaron que la hipótesis principal es que habría permanecido retenido y sujeto a algún elemento del fondo del río, y que el constante movimiento de las embarcaciones y las tareas de buceo habría generado el desplazamiento que permitió que comenzara a flotar.

En la búsqueda participaron Policía, Bomberos y Defensa Civil, entre otros.

En este marco, desde la Municipalidad de Plottier reiteraron que la ciudad no cuenta con balnearios habilitados, por lo que ninguna zona de la costa está autorizada para el baño recreativo. En estos sectores, el riesgo es elevado por la presencia de corrientes intensas, pozones y la ausencia de infraestructura de seguridad. En el caso de la zona en donde ocurrió la desaparición, sólo había guardavidas a partir de las 15 y no había presencia permanente durante la mañana y las horas previas.

Asimismo, los puestos de guardavidas que se pueden ver en la localidad cumplen funciones meramente preventivas y no de rescate permanente, ya que el equipo total está conformado por 17 profesionales.