Es oficial: el Gobierno modificó el sistema para donar sangre y cambia la responsabilidad de familiares del paciente

El Ministerio de Salud oficializó una reforma integral en el Sistema Nacional de Sangre a través de la resolución N° 536/2026. La medida, que ya entró en vigencia, marca un cambio de paradigma en el sistema sanitario argentino al eliminar definitivamente la modalidad de “donación por reposición”, históricamente vinculada a la exigencia hacia familiares y pacientes para obtener unidades de sangre ante una intervención quirúrgica. A partir de ahora, el sistema se basará exclusivamente en la donación voluntaria y habitual.

El Gobierno busca terminar con una práctica que trasladaba la carga de la gestión de insumos a los pacientes. Según indica el comunicado oficial, la normativa “prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares”. Esta restricción busca garantizar la seguridad transfusional, fundamentada en evidencia científica que señala que los donantes habituales presentan una menor prevalencia de infecciones transmisibles en comparación con aquellos que se acercan a los centros de salud por una emergencia puntual.

Cambió la forma de donar sangre en Argentina: cuáles son las nuevas disposiciones FaustFoto

La reforma también introduce cambios significativos en el proceso de selección de donantes. El marco normativo descarta la exclusión automática de grupos poblacionales basados en categorías preestablecidas y, en su lugar, se enfoca estrictamente en la evaluación de conductas de riesgo específicas. Asimismo, se modificó el protocolo previo a la extracción: se elimina el requisito de ayuno y, en su lugar, se sugiere a los interesados ingerir al menos 500 ml de agua o bebidas con sales treinta minutos antes del procedimiento.

En cuanto a los plazos de diferimiento, la resolución establece un período de espera de seis meses para quienes hayan tenido nuevas parejas sexuales o más de una pareja en los últimos tres meses en contextos específicos, como el uso de estrategias de profilaxis, la realización de tatuajes, piercings, procedimientos estéticos invasivos o tras haber permanecido en instituciones penales durante más de 72 horas. Estos ajustes buscan estandarizar los procesos de tamizaje bajo una red integrada que asegure la trazabilidad total de los hemocomponentes.

El alcance de la medida se extiende al procesamiento de terapias celulares y componentes especiales, como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO). El plan estratégico contempla la consolidación de Centros Regionales de Hemoterapia y la desactivación progresiva de los bancos de sangre que actualmente operan en el interior de los hospitales, con el objetivo de optimizar los recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Las instituciones sanitarias de todo el país cuentan con un plazo máximo de dos años para realizar la adecuación tecnológica y estructural necesaria. Con esta modernización del proceso de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular, el Ministerio de Salud pretende alinearse con los estándares internacionales de seguridad. La medida, al priorizar la donación altruista, busca aumentar la disponibilidad de sangre segura y fortalecer la red pública nacional de manera coordinada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA