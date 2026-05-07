Qué pasa si te roban el pasaporte cuando estás de viaje: los cuatro pasos a seguir, según el gobierno de EE.UU.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) difundió este 7 de mayo una guía para ciudadanos que sufran el robo de su pasaporte en el extranjero. El protocolo de cuatro pasos busca que los viajeros obtengan un documento de emergencia en consulados o embajadas. La medida busca facilitar el regreso a Estados Unidos tras el hurto o pérdida de las credenciales.

Qué hacer si roban el pasaporte en el extranjero: primeros pasos y contacto con embajadas de EE.UU.

La recomendación oficial ante el robo del documento es mantener la tranquilidad para ejecutar el plan de contingencia. Según explica la entidad en su cuenta oficial de X, los ciudadanos no deben desesperarse ante una situación de este tipo.

Las principales recomendaciones si una persona sufre el robo del pasaporte cuando se encuentra de viaje, según el Departamento de Estado X @travelgov

“Nuestros equipos pueden ayudar a obtener un pasaporte de emergencia para que el ciudadano americano pueda regresar a los Estados Unidos“, indican. Tras el incidente, la persona debe localizar la embajada o el consulado más cercano de forma inmediata.

Para hacer más sencilla esta tarea, el gobierno recomienda ingresar a la página oficial travel.state.gov/destination. En ese sitio, los usuarios pueden encontrar información y datos de contacto para situaciones urgentes, además de los procedimientos locales concretos.

Las autoridades destacan que es esencial contactarse con la oficina consular lo más pronto posible para prevenir complicaciones en el país donde se encuentra temporalmente.

Los cuatro pasos a seguir para sacar un pasaporte de emergencia:

Localizar la oficina consular más cercana: identificar de inmediato la embajada o el consulado de EE.UU. más próximo (se recomienda usar travel.state.gov/destination para obtener datos de contacto).

identificar de inmediato la embajada o el consulado de EE.UU. más próximo (se recomienda usar travel.state.gov/destination para obtener datos de contacto). Contactar a las autoridades consulares: comunicarse lo antes posible con la oficina consular para informar el robo y evitar complicaciones legales en el país donde se encuentra.

comunicarse lo antes posible con la oficina consular para informar el robo y evitar complicaciones legales en el país donde se encuentra. Tramitar el pasaporte de emergencia en persona: acudir a la sede diplomática para una entrevista personal, siguiendo las instrucciones específicas de la oficina sobre citas y requisitos para obtener el documento provisional de viaje.

acudir a la sede diplomática para una entrevista personal, siguiendo las instrucciones específicas de la oficina sobre citas y requisitos para obtener el documento provisional de viaje. Reemplazar el documento al regresar a EE.UU.: una vez en territorio estadounidense, gestionar el pasaporte definitivo. Si se solicita dentro del año posterior a la emisión del de emergencia, el trámite no tiene costos adicionales.

Cómo tramitar un pasaporte de emergencia en consulados y embajadas de EE.UU.

El tercer paso del protocolo obliga al interesado a realizar el trámite de forma personal en la sede diplomática. El Departamento de Estado aclara que cada oficina tiene sus propias reglas de funcionamiento. “Siga las instrucciones respecto a los horarios de atención sin cita o la programación de una cita, así como lo que debe llevar“, advierten desde la cuenta oficial de TravelGov.

Cabe destacar que este documento provisional es válido solo para el tránsito de vuelta a los Estados Unidos y tiene una validez restringida. El pasaporte de urgencia se emite durante la entrevista en persona, cuando el personal consular confirma la identidad del solicitante.

Este procedimiento garantiza que el viajero tenga una acreditación legal válida para mostrar a las respectivas aerolíneas y a las autoridades de seguridad al regresar.

Cómo reemplazar el pasaporte definitivo tras usar un documento de emergencia en EE.UU.

Una vez que el ciudadano se encuentra en territorio estadounidense, debe gestionar su documento de plena validez. La legislación vigente brinda un beneficio financiero si la tramitación se lleva a cabo rápidamente después del incidente en el exterior.

Además, no se incurre en costos adicionales por el intercambio si el reemplazo tiene lugar dentro de un año desde que se entregó el documento de emergencia. El comunicado oficial asegura que “si pide el pasaporte de reemplazo de plena validez dentro del año siguiente a la fecha en que se emitió el pasaporte de emergencia, se cambiará sin costos adicionales".

Una vez que el ciudadano se encuentra en territorio estadounidense, tiene que gestionar su documento de residencia permanente (AP Foto/Jenny Kane/Archivo) Jenny Kane - AP

Con esta política, el gobierno de Estados Unidos reitera que los ciudadanos actualicen su documentación sin tener que afrontar una doble carga económica después de haber sido víctimas de un robo o extravío en el extranjero.