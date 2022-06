Escándalo en un cementerio de Hurlingham: grabaron un video porno, profanaron tumbas y lo subieron a la web

Dos jóvenes filmaron un video pornográfico en el cementerio de Hurlingham, lo subieron a Internet y en los últimos días se viralizó. Esto provocó la indignación de los vecinos de la zona quienes cuestionaron el resguardo y la protección del lugar, especialmente porque una de las tumbas profanadas pertenecía a un menor de edad que murió producto de un hecho delictivo.

En los últimos días se viralizó en las redes sociales que dos actores grabaron un video pornográfico en el Cementerio Parque Hurlingham y profanaron varias tumbas a plena luz del día. Al menos seis meses atrás se publicó el contenido protagonizado por la actriz porno en Pornohub y Onlyfans - dos sitios web de contenido erótico para adultos - bajo el usuario ‘La morochita’ y los vecinos expresaron su repulsión y enojo por lo que sucedió.

Desde la municipalidad aseguraron a LA NACION: “El video se subió hace siete meses, antes de que asumiéramos”. En esta línea indicaron que, según determinaron fuentes policiales, el contenido fue producido “durante el aislamiento”. Asimismo sostuvieron: “Los funcionarios a cargo del cementerio venían trabajando mal según lo que pretendíamos y al mes que llegamos fueron reemplazados. Cómo las autoridades del cementerio fueron removidas dejamos que investigue la justicia y determine cómo seguir”.

Un vecino de Hurlingham denunció el hecho en las redes sociales (Foto: Facebook Victor Manuel Vicente)

En las imágenes se pudo ver que una de las tumbas profanadas correspondía a la de Diego Aljanati, un joven de 13 años que murió en 2015 a la salida de un boliche en Parque Leloir y su familia aseguró que lo atropelló un patrullero. Su padre, Cristian Aljanati se pronunció sobre lo que sucedió en la tumba donde descansa su hijo. “Me enteré por las redes sociales y me causo repulsión. El año pasado se robaron cosas y coincidió con le fecha en la que subieron el video. Hice la denuncia y pedí explicaciones porque si el video se grabó de día tiene que haber alguna complicidad con el cuidador o encargado del cementerio”, sostuvo en diálogo con Estación Central (MPQuatro).

Asimismo indicó que el robo se produjo en noviembre de 2021 por lo que presupone que el video se filmó en ese momento. El año pasado hizo la denuncia por los hurtos en la UFI 2 de Morón con todas las pruebas y esta semana volvió a la municipalidad pero no tuvo respuesta. “Básicamente me descartaron y me dijeron que iban a hacer una reunían y comunicarme qué fue lo que pasó”, sostuvo.

Dos actores grabaron un video porno en un cementerio de Hurlingham (Foto: Un medio en Morón)

El padre del joven cuyos restos descansan en el cementerio aseguró que la familia quiere encontrar a los culpables. “Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio. Creo que hubo complicidad. Por eso la responsabilidad también es el municipio”, comentó a Un medio en Morón.

El repudio en redes sociales por el video porno en el cementerio de Morón

Las redes sociales fueron una pieza fundamental para que el hecho delictivo saliera a la luz. Un usuario de Facebook mostró parte del contenido y lo denunció. “El abandono total del cementerio de Hurlingham, una falta de respeto que hagan porno en un lugar donde descansan los familiares de varios de los vecinos del municipio. La municipalidad ni siquiera enterada debe de estar de lo que se hizo acá”.

A raíz de lo sucedido, varios vecinos de Morón expresaron su indignación, apuntaron contra los responsables del municipio y remarcaron la falta de controles, resguardo y seguridad en la zona. “Ahí descansan mis abuelos y hermanos. ¿Cómo puede ser que ni respeto?”, escribió Ivana en Facebook.