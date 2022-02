Los 8 escalones del millón: ocultó su historia de vida porque no quería “dar lástima” y emocionó a todos

Una emocionante historia conmovió este lunes a los televidentes de Los 8 escalones del millón (eltrece), el ciclo que conduce Guido Kaczka. Un participante, llamado Roberto Ruíz, de 60 años, se consagró ganador de la jornada y recién ahí se animó a contar lo que había sufrido antes de anotarse en el programa.

La consigna por el millón de pesos consistía en adivinar en qué fecha se llevó a cabo la primera emisión del Fashion Week en Buenos Aires. Roberto escribió “1995″ en la pizarra, mientras que su contrincante, Emilio, puso “2010″. El ganador iba a ser el que más se acercara a la fecha correcta, que finalmente fue 2001, por lo que Ruíz recibió el preciado cheque.

Un participante ocultó su historia de vida porque “no quería dar lástima”

Muy sorprendido por la situación, Roberto, de profesión abogado, repreguntó: “¿Gané?”. A lo que el conductor respondió: “¡Sí! Roberto tiene el millón de pesos. ¡Bravo!”. Pero mientras el participante estaba celebrando la victoria, no pudo evitar acercarse a Kaczka y hacerle señas. Quería contarle algo y era el momento preciso para hacerlo.

“Nos fuimos de vacaciones a Mendoza con mi señora y nos estafaron”, reveló el participante y dejó a todos sin palabras. “Nos vaciaron las cuentas... tuvimos que volver a Buenos Aires con la plata justa en la tarjeta, la nafta justa...”, agregó Roberto mientras la cámara enfocaba el rostro atónito de Carmen Barbieri, una de las invitadas del día junto a Walter Nelson, Ingrid Grudke, Gino Tubaro y Betiana Blum.

Roberto le contó a Guido Kaczka que sufrió una terrible estafa (Captura de video)

El ganador del millón de pesos explicó que fue su hijo el que le dio la idea de participar en el programa, a ver si cambiaba un poco la suerte. Lo que nunca se imaginaron es que iba a terminar llevándose el dinero. “Mi hijo me dijo ‘anotate que capaz sale’. Y salió”, dijo el letrado visiblemente emocionado por el desenlace de su historia.

“Roberto no había contado esto y está muy bien”, aseguró el conductor al micrófono. Y el abogado argumentó: “No lo quise contar para no dar lástima, digamos”.

La conmovedora historia de Roberto y su esposa llegó al corazón de todos los presentes. E incluso Emilio, el oponente que estuvo a tan solo un paso de consagrarse ganador, se fundió en un abrazo con el hombre. “Generoso, Emilio, lo festeja también”, apuntó Kaczka.

“Esa era la verdad”, dijo el abogado, aliviado por poder haber contado su relato sin influir en el resultado. Y ahora, no contento con haber ganado un millón de pesos, prometió volver al día siguiente para intentar quedarse con los dos millones en juego.

Roberto ganó un millón de pesos y contó su emotiva historia (Captura de video)

“Roberto, te pregunto, hoy lunes 7 de febrero, mañana podés venir por dos millones”, lo tentó Guido. “Sí, sí, vengo”, respondió el hombre sin dudarlo ni un segundo. “¡A muerte!”, agregó con una sonrisa.

Los 8 escalones del millón se emite de lunes a viernes de 21:45 a 23 horas por eltrece. Está al aire desde el 26 de julio del 2021 en el horario central del canal y es la continuación del formato original Los 8 escalones, el ciclo que también conducía Guido Kaczka.