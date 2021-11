Estos son los once restaurantes argentinos elegidos entre los mejores 50 de América Latina

Son 11 los restaurantes argentinos que fueron elegidos para ser parte del prestigioso 50 Best, el ranking internacional de los mejores restaurantes que fue difundido esta semana. Entre los diez primeros se encuentran Don Julio, que el año pasado estuvo en el 1° puesto, y Tegui, que en este mes cierra sus puertas.

Desde 2002, 50 Best intenta capturar la diversidad del mundo culinario con una lista de las mejores ofertas gastronómicas y para ello cuenta con más de 1000 expertos y un procedimiento estructurado y auditado de votación que se realiza una vez por año. El ranking difundido esta semana se basa en la performance de los espacios en 2020.

Si bien la gastronomía argentina no lidera la lista, como sí ocurrió el año pasado cuando Don Julio fue elegido el número 1 de América Latina, 11 restaurantes locales se ubicaron entre los 50 mejores, dos de ellos en el top 10.

En el puesto 9 fue elegido Tegui, de Germán Martitegui, a pesar de que este año dijo que no quería ser parte del ranking y de que anunció el cierre de su restaurante en octubre por razones personales. Le siguen Don Julio en el décimo puesto; Chila en el número 19; El Baquenao, 21; Aramburu, 28; Mishiguene, 29; Elena, 34; La Cabrera, 37; 1884 Restaurante (Mendoza), 45; Gran Dabbang, 48; y Oviedo, 50.

En el 1° , 2° y 4° puesto del 50 Best se ubicó Perú con Central, Maido, y Astrid y Gastón respectivamente. En tanto, Brasil logró el tercer puesto con D.O.M y México el 5° con Pujol.

El año pasado, sobre su performance de 2019, además de Don Julio en el puesto 1, los otros locales argentinos que habían sido destacados fueron: Mishiguene (8°), Tegui (16°), Chila (19°), Gran Dabbang (34°), Osaka (38°), El Baqueano (39°), Narda Comedor (40°) y Aramburu (43°).

La visión crítica de Martitegui

“Amigos y colegas. Comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants y mi deseo de no estar más en sus listas”, había comunicado el cocinero desde sus redes sociales replicando la carta que envío a esa organización.

En ella expresó que no era justo realizar un ranking de cómo funcionaron en 2020 los locales gastronómicos considerando la situación crítica de muchos de ellos en plena pandemia y la imposibilidad del jurado de viajar a esos lugares.

“Debemos elegir los mejores restaurantes del mundo, pero tuvimos que hacerlo en un año en el que los restaurantes han estado cerrados y ni yo ni nadie pudo viajar. Esto no tiene sentido para mí y fue lo que motivó mi decisión. Mi propio restaurante [por Tegui] ha estado cerrado durante la mayor parte de este tiempo, por lo que, claramente, no califica para ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia”, había explicado.

Sobre Tegui, el chef había informado que cerraría en octubre, pero desde Instagram anunció que se mantendría abierto un mes más, es decir, hasta fines de noviembre.

“Quiero decirles que esta decisión no tiene que ver ni con la pandemia ni con la cuarentena, desafíos que pasamos con mucha valentía, energía y muchísimo éxito. Esta decisión es más personal que otra cosa. Pronto se enterarán cómo sigue Tegui y qué planes tenemos. Durante estos 30 días probablemente recapitulemos muchos de los logros y locuras de estos 13 años”.