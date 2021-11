“Estoy rota para siempre”: un inocente ramo de flores desató su peor pesadilla y ahora advierte a otros

Lo que comenzó como un motivo de alegría terminó en un trágico episodio. Una usuaria de Twitter identificada como Guadalupe compartió su emoción al recibir flores en su casa. Al día siguiente, sin embargo, reveló una inesperada y difícil consecuencia que tuvo tras colocar el ramo en el interior de su hogar: su gato se intoxicó y falleció.

Todo comenzó el miércoles. “Con mi abuela nos suscribimos a un club de flores: todas las semanas llega a nuestras casas un ramo distinto”, contó ese día Guadalupe. “Hoy vino el primero. Vivo con la reencarnación de Leo Mattioli”, bromeó sobre una imagen de su gato, que posaba juntando a las flores en un gesto similar al de una icónica foto del cantante de cumbia. Cientos de usuarios comentaron la publicación, sorprendidos por el servicio a domicilio, pero también elogiando la belleza de su mascota.

Horas después, la joven volvió a compartir su tuit original con un nuevo mensaje y contó que el animal había fallecido tras sufrir una intoxicación con lirios. “El polen vuela, se les pega y cuando se acicalan lo ingieren y es mortal”, explicó. “Solo escribo esto porque yo no lo sabía y puede no saberlo alguien más”, continuó. Para terminar, expresó su profundo dolor: “Estoy rota para siempre, lo poco que quedaba de mí en pie se fue ayer con él. Cuiden a sus gatitos”.

En pocas horas, el posteo se volvió viral y recibió una enorme cantidad de comentarios. Algunos, aportando más información sobre las plantas que resultan tóxicas para el organismo de los felinos. Otros, enviando sus condolencias por la pérdida. “Twitter suele ser hostil”, escribió Guadalupe después de narrar lo que había experimentado. “Escribí con dolor y miedo, pensando que muchos me iban a decir que fue mi culpa, que aprenda a cuidar mejor a mis mascotas y demás. Lejos de eso, solo recibí amor y abrazos de gente que no me conoce pero comparte mi tristeza. Gracias de todo corazón”, concluyó.

Intoxicación por liliáceas: qué dicen los especialistas

Los lirios pertenecen a la familia de las liliáceas. Aunque su nivel de toxicidad es alto y está presente en todas las partes de la flor, según los especialistas, incluso algunos veterinarios desconocen la peligrosidad de exponer a un felino a estas flores. “Los gatos de interior pueden verse atraídos por los arreglos florales ya que se trata de una novedad en un ambiente que les es familiar y que a menudo carece de otras formas de vegetación”, explicaron los investigadores australianos Jody Bradock, Joanna White y Richard Malik en un artículo publicado en 2006. “Mientras investigan las flores, los gatos pueden jugar con ellas y a veces incluso morder partes de la planta. Esto puede pasar desapercibido al propietario, o suceder cuando el gato está solo en casa”, describieron.

Además, indicaron que todas las partes de la planta son venenosas: flores, pistilo, tallo, hojas y raíz. “La dosis tóxica no se conoce pero se cree que se alcanza por contacto oral o ingestión de una cantidad muy pequeña de material”, escribieron.

Entre los primeros signos de la intoxicación aparecen la depresión, los vómitos y la pérdida de apetito. “Estos suelen aparecer a las dos horas de la ingestión, y habitualmente a las doce horas desaparecen. Aunque es muy probable que un gato afectado esté decaído durante todo el proceso, pueden dar la impresión de mejorar brevemente (con o sin tratamiento sintomático), al desaparecer el cuadro de vómitos”, señalaron. “No obstante, a las 24-72 horas desarrollan un fallo renal agudo, momento en el que el gato aparece gravemente enfermo. En este punto, el paciente puede empezar a beber mucho más de lo habitual, o deshidratarse severamente. En esta fase de la enfermedad, puede que su veterinario sea capaz de detectar unos riñones grandes y dolorosos a la palpación abdominal”.

Mónica López, médica veterinaria de la clínica Paunero, dijo a OHLALÁ! que “la ingesta en una semana les produce insuficiencia renal aguda seguida de muerte. Los dueños de felinos nunca deberían tener lirios en casa”. Y, en el caso de los perros, recomendó igualmente mantener estas flores alejadas, en altura o en áreas aisladas de la casa para que no puedan masticarlas.