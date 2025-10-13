El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, lunes 13 de octubre.

Las lecturas de la Biblia que corresponden a hoy Getty Images

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, lunes 13 de octubre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Primera Lectura. Romanos 1:1-7

Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios, que Él de antemano prometió por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santificación por la resurrección de entre los muertos, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe entre todas las gentes para gloria de su nombre, entre las que estáis también vosotros, elegidos de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Las lecturas y el Evangelio del día (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Salmo Responsorial. Salmo 98:1-4

Salmo.

Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha salvado, su santo brazo.

El Señor ha dado a conocer su salvación; ha revelado su justicia a los ojos de las naciones.

Se acordó de su misericordia y fidelidad con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.

Aclamad al Señor, la tierra entera; gritad, cantad, entonad salmos.

Evangelio. Lucas 11:29-32

Habiéndose reunido una gran muchedumbre, comenzó a decir:

—Esta generación es una generación perversa; busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque, así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del Sur se levantará en el Juicio contra los hombres de esta generación y los condenará: porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el Juicio contra esta generación y la condenarán: porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás.

Todos los santos para rezar en octubre

Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

El 4 de octubre se conmemora a San Francisco de Asís ACI Prensa

1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús

2 de octubre: Santos Ángeles custodios

3 de octubre: San Francisco de Borja,

4 de octubre: San Francisco de Asís

5 de octubre: San Froilán

6 de octubre: San Bruno

7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario

8 de octubre: San Juan de Jesús

9 de octubre: San Luis Beltrán

10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva

11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta

12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar

13 de octubre: San Eduardo III

14 de octubre: San Calixto I

15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús

16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque

17 de octubre: San Ignacio de Antioquía

18 de octubre: San Lucas

19 de octubre: San Pablo de la Cruz

20 de octubre: Santa Juana de Arco

21 de octubre: San Hilarión

22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires

23 de octubre: San Juan de Capistrano

24 de octubre: San Antonio María Claret

25 de octubre: Santos Crisanto y Daría

26 de octubre: San Virilio de Leyre

27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta

28 de octubre: San Simón y San Judas

29 de octubre: San Narciso

30 de octubre: Santa Dorotea

31 de octubre: San Alonso Rodríguez