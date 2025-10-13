Evangelio católico del día de hoy, lunes 13 de octubre
Como cada día, la Iglesia tiene pautadas las lecturas correspondientes; cómo se elige la cita bíblica para meditar cada jornada
- 5 minutos de lectura'
El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, lunes 13 de octubre.
Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.
Evangelio católico del día de hoy, lunes 13 de octubre
A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.
Primera Lectura. Romanos 1:1-7
Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios, que Él de antemano prometió por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santificación por la resurrección de entre los muertos, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe entre todas las gentes para gloria de su nombre, entre las que estáis también vosotros, elegidos de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Salmo Responsorial. Salmo 98:1-4
Salmo.
Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha salvado, su santo brazo.
El Señor ha dado a conocer su salvación; ha revelado su justicia a los ojos de las naciones.
Se acordó de su misericordia y fidelidad con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.
Aclamad al Señor, la tierra entera; gritad, cantad, entonad salmos.
Evangelio. Lucas 11:29-32
Habiéndose reunido una gran muchedumbre, comenzó a decir:
—Esta generación es una generación perversa; busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque, así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del Sur se levantará en el Juicio contra los hombres de esta generación y los condenará: porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el Juicio contra esta generación y la condenarán: porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás.
Todos los santos para rezar en octubre
Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús
- 2 de octubre: Santos Ángeles custodios
- 3 de octubre: San Francisco de Borja,
- 4 de octubre: San Francisco de Asís
- 5 de octubre: San Froilán
- 6 de octubre: San Bruno
- 7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario
- 8 de octubre: San Juan de Jesús
- 9 de octubre: San Luis Beltrán
- 10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva
- 11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta
- 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar
- 13 de octubre: San Eduardo III
- 14 de octubre: San Calixto I
- 15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús
- 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque
- 17 de octubre: San Ignacio de Antioquía
- 18 de octubre: San Lucas
- 19 de octubre: San Pablo de la Cruz
- 20 de octubre: Santa Juana de Arco
- 21 de octubre: San Hilarión
- 22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires
- 23 de octubre: San Juan de Capistrano
- 24 de octubre: San Antonio María Claret
- 25 de octubre: Santos Crisanto y Daría
- 26 de octubre: San Virilio de Leyre
- 27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta
- 28 de octubre: San Simón y San Judas
- 29 de octubre: San Narciso
- 30 de octubre: Santa Dorotea
- 31 de octubre: San Alonso Rodríguez
Otras noticias de Agenda
- 1
Adiós a Pupy. La última elefanta del Ecoparque porteño murió en Brasil a los 176 días de haber sido liberada
- 2
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 3
Varias autopistas cerradas en CABA por el Gran Fondo Argentina de ciclismo
- 4
“Rata vizcacha”: redescubren en Chubut un roedor único en el mundo que se creía extinto