Evangelio católico del día de hoy, lunes 22 de septiembre
Como cada día, la Iglesia tiene pautadas las lecturas correspondientes; cómo se elige la cita bíblica para meditar cada jornada
El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, lunes 22 de septiembre.
Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día); una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.
A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.
Primera Lectura. Esdras 1:1-6
El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente edicto:
«Así dice Ciro, rey de Persia: “El Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un Templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él y suba a Jerusalén, en Judá, para construir el Templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, que les proporcionarán plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el Templo de Dios que está en Jerusalén”».
Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas y todos aquellos a los que Dios había despertado el espíritu para que subieran a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, se pusieron en marcha.
Todos los que les rodeaban les ayudaron poniendo en sus manos objetos de oro, plata, bienes, ganado y valiosos regalos, además de otras ofrendas voluntarias.
Salmo Responsorial. Salmo 126:1-6
Canto de las subidas.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua, de cantares de alegría. Entonces se decía entre las naciones: «El Señor ha hecho con ellos cosas grandes».
El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes: estamos llenos de alegría. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Négueb.
Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando, llevando las semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas.
Evangelio. Lucas 8:16-18
Nadie que ha encendido una lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay escondido que no acabe por saberse; ni secreto que no acabe por conocerse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís: porque al que tiene se le dará; y al que no tiene incluso lo que piensa tener se le quitará.
Todos los santos para rezar en septiembre
Este es el santoral del noveno mes del año, tal como aparece en la ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 septiembre: San Gil
- 2 septiembre: San Salomón Leclercq
- 3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia
- 4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir
- 5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia
- 6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto
- 7 septiembre: Santa Regina, mártir
- 8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María
- 9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver
- 10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano
- 11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga
- 12 septiembre: San Leoncio
- 13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
- 14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz
- 17 septiembre: San Pedro de Arbues
- 18 septiembre: San José de Cupertino
- 22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires
- 26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires
- 27 septiembre: San Vicente de Paúl
- 28 septiembre: San Wenceslao, mártir
- 29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
- 30 septiembre: San Jerónimo
