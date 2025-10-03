Evangelio católico del día de hoy, viernes 3 de octubre
Como cada día, la Iglesia tiene pautadas las lecturas correspondientes; cómo se elige la cita bíblica para meditar cada jornada
El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, viernes 3 de octubre.
Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.
Evangelio católico del día de hoy, viernes 3 de octubre
A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.
Primera Lectura. Baruc 1:15-22
Diréis así:
«Al Señor, Dios nuestro, la justicia; a nosotros, en cambio, la vergüenza en los rostros, como acontece hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén,
a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres;
porque hemos pecado contra el Señor,
no hemos creído en Él, ni hemos escuchado la voz del Señor, Dios nuestro, para caminar según los mandamientos del Señor que promulgó en presencia nuestra.»
Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto hasta hoy hemos sido incrédulos con el Señor, Dios nuestro, y obstinados en no escuchar su voz.
Por eso ahora nos han sobrevenido las calamidades y la maldición que Dios predijo a su siervo Moisés, el día que sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto, para darnos una tierra que mana leche y miel.
No hemos escuchado la voz del Señor, Dios nuestro, desoyendo las palabras de los profetas que nos envió.
Y hemos andado, cada uno según las inclinaciones de su corazón perverso, para servir a dioses ajenos y hacer lo que es malo a los ojos del Señor, Dios nuestro.
Salmo Responsorial. Salmo 79:1-5, 8-9
Salmo. De Asaf.
Dios mío, las naciones han entrado en tu heredad, han profanado tu Templo santo, han reducido a ruinas Jerusalén.
Han echado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo; la carne de tus fieles, a las fieras del campo;
han derramado su sangre como agua, en derredor de Jerusalén, sin que nadie les dé sepultura.
Hemos venido a ser escarnio de nuestros vecinos, burla e irrisión de quienes nos rodean.
¿Hasta cuándo, Señor?¿Vas a estar airado para siempre? ¿Hasta cuándo arderán tus celos como fuego?
No nos recuerdes nuestras culpas antiguas, que pronto nos preceda tu compasión, pues estamos en miseria extrema.
Socórrenos, oh Dios, Salvador nuestro, por la gloria de tu Nombre; sálvanos, borra nuestros pecados, por amor de tu Nombre.
Evangelio. Lucas 10:13-16
»¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia sentados en saco y ceniza.
Sin embargo, en el Juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras.
»Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? ¡Hasta los infiernos vas a descender!
»Quien a vosotros os oye, a mí me oye; quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia; y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado.
Todos los santos para rezar en octubre
Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús
- 2 de octubre: Santos Ángeles custodios
- 3 de octubre: San Francisco de Borja,
- 4 de octubre: San Francisco de Asís
- 5 de octubre: San Froilán
- 6 de octubre: San Bruno
- 7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario
- 8 de octubre: San Juan de Jesús
- 9 de octubre: San Luis Beltrán
- 10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva
- 11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta
- 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar
- 13 de octubre: San Eduardo III
- 14 de octubre: San Calixto I
- 15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús
- 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque
- 17 de octubre: San Ignacio de Antioquía
- 18 de octubre: San Lucas
- 19 de octubre: San Pablo de la Cruz
- 20 de octubre: Santa Juana de Arco
- 21 de octubre: San Hilarión
- 22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires
- 23 de octubre: San Juan de Capistrano
- 24 de octubre: San Antonio María Claret
- 25 de octubre: Santos Crisanto y Daría
- 26 de octubre: San Virilio de Leyre
- 27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta
- 28 de octubre: San Simón y San Judas
- 29 de octubre: San Narciso
- 30 de octubre: Santa Dorotea
- 31 de octubre: San Alonso Rodríguez
