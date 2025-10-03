El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, viernes 3 de octubre.

Las lecturas de la Biblia que corresponden a hoy Getty Images

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, viernes 3 de octubre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Primera Lectura. Baruc 1:15-22

Diréis así:

«Al Señor, Dios nuestro, la justicia; a nosotros, en cambio, la vergüenza en los rostros, como acontece hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén,

a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres;

porque hemos pecado contra el Señor,

no hemos creído en Él, ni hemos escuchado la voz del Señor, Dios nuestro, para caminar según los mandamientos del Señor que promulgó en presencia nuestra.»

Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto hasta hoy hemos sido incrédulos con el Señor, Dios nuestro, y obstinados en no escuchar su voz.

Por eso ahora nos han sobrevenido las calamidades y la maldición que Dios predijo a su siervo Moisés, el día que sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto, para darnos una tierra que mana leche y miel.

No hemos escuchado la voz del Señor, Dios nuestro, desoyendo las palabras de los profetas que nos envió.

Y hemos andado, cada uno según las inclinaciones de su corazón perverso, para servir a dioses ajenos y hacer lo que es malo a los ojos del Señor, Dios nuestro.

Las lecturas y el Evangelio del día (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Salmo Responsorial. Salmo 79:1-5, 8-9

Salmo. De Asaf.

Dios mío, las naciones han entrado en tu heredad, han profanado tu Templo santo, han reducido a ruinas Jerusalén.

Han echado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo; la carne de tus fieles, a las fieras del campo;

han derramado su sangre como agua, en derredor de Jerusalén, sin que nadie les dé sepultura.

Hemos venido a ser escarnio de nuestros vecinos, burla e irrisión de quienes nos rodean.

¿Hasta cuándo, Señor?¿Vas a estar airado para siempre? ¿Hasta cuándo arderán tus celos como fuego?

No nos recuerdes nuestras culpas antiguas, que pronto nos preceda tu compasión, pues estamos en miseria extrema.

Socórrenos, oh Dios, Salvador nuestro, por la gloria de tu Nombre; sálvanos, borra nuestros pecados, por amor de tu Nombre.

Evangelio. Lucas 10:13-16

»¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia sentados en saco y ceniza.

Sin embargo, en el Juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras.

»Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? ¡Hasta los infiernos vas a descender!

»Quien a vosotros os oye, a mí me oye; quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia; y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado.

Todos los santos para rezar en octubre

Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

El 4 de octubre se conmemora a San Francisco de Asís ACI Prensa

1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús

2 de octubre: Santos Ángeles custodios

3 de octubre: San Francisco de Borja,

4 de octubre: San Francisco de Asís

5 de octubre: San Froilán

6 de octubre: San Bruno

7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario

8 de octubre: San Juan de Jesús

9 de octubre: San Luis Beltrán

10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva

11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta

12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar

13 de octubre: San Eduardo III

14 de octubre: San Calixto I

15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús

16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque

17 de octubre: San Ignacio de Antioquía

18 de octubre: San Lucas

19 de octubre: San Pablo de la Cruz

20 de octubre: Santa Juana de Arco

21 de octubre: San Hilarión

22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires

23 de octubre: San Juan de Capistrano

24 de octubre: San Antonio María Claret

25 de octubre: Santos Crisanto y Daría

26 de octubre: San Virilio de Leyre

27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta

28 de octubre: San Simón y San Judas

29 de octubre: San Narciso

30 de octubre: Santa Dorotea

31 de octubre: San Alonso Rodríguez