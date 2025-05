Fin de semana XXL. Aunque menor, se mantiene el interés por hacer turismo y compras del otro lado de la cordillera

MENDOZA.− Aunque hubo gran movimiento de viajeros hacia Chile durante las Pascuas y se vienen las vacaciones de invierno, lo que motiva a postergar gastos para ese momento, durante este fin de semana extralargo también miles de argentinos decidieron cruzar al vecino país.

Así, a pesar de que el flujo de turistas ha sido menor en esta oportunidad, llegaron a registrarse este jueves hasta tres horas de fila para realizar los trámites en la aduana del vecino país. Con el correr de las horas, las dilaciones para atravesar el túnel internacional y sortear los controles en el complejo chileno Los Libertadores comenzaron a disminuir, llegando a observarse este viernes menos de una hora de espera en la alta montaña.

Aprovechar para descansar y hacer compras más baratas del otro lado de la Cordillera de los Andes sigue siendo una gran opción, aún cuando se anunció que el 1° de Mayo los comercios trasandinos iban a tener las persianas bajas.

“Nos fuimos igual a disfrutar de Chile. Nos vamos a quedar hasta el domingo. Aunque el Día del Trabajador estuvo todo cerrado, pudimos desconectar y visitar lugares. Ahora, vamos a aprovechar para ir a los centros comerciales, sobre todo a los outlets de Santiago”, contó a este diario Martín, un mendocino que viajó con su pareja para pasar unos días de relax y shopping en la capital chilena. Tienen pensando comprar indumentaria, pero sobre todo artículos tecnológicos, como celulares y una computadora, además de zapatillas, que en la Argentina llegar a costar hasta tres veces más caras, tal como viene contando LA NACION.

A partir del mes próximo comienza a regir el horario de invierno para cruzar a Chile y ya no se atenderá durante las 24 horas Gentileza Coordinación de Frontera

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de la semana, especialmente desde el jueves 30 de abril hasta el mediodía de este viernes, más de 20.000 personas cruzar a Chile. En tanto, los días previos, se registró un promedio de 3.000 viajeros por jornada que decidieron ingresar en territorio transandino por el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR).

Para las próximas horas, se espera que el flujo ya comience a mermar de manera considerable, ya que el grueso de los viajes se produjo durante la tarde del Día del Trabajo. De hecho, ayer fueron casi 8.000 las personas que entraron a Chile mientras que hoy, hasta las primeras horas de tarde, se habían registrado unos 6.000 viajeros.

A diferencia de otros fines de semana largos, en el actual el tránsito fue más fluido en la aduana para ingresar a Chile desde Mendoza gentileza Coordinación de Frontera

“La mayoría salió ayer, y se notó por las demoras en hacer el trámite aduanero y lo vemos en los números finales de cada jornada. Es verdad también que muchos se quedaron sin dinero para viajar este fin de semana, porque ya lo hicieron en Semana Santa”, contó a este diario una fuente del sector.

Sismo lejano

Asimismo, se refirió al sorpresivo terremoto y alerta de tsunami. “El sismo fue en el Sur y no incidió en el paso mendocino, por lo que no detectamos a personas que decidieran no viajar o pegar la vuelta. Sí, hay que reconocer que no hay mucha plata, y varios se han quedado pedaleando por 30 días con la tarjeta. Sí, en lo logístico, se han observado varios tours de compras en las últimas horas, pero al haber varios feriados seguidos, muchos no pudieron viajar en esta oportunidad”, aportó otro referente aduanero, que de igual modo destacó que aquellos que pudieron viajar siguen aprovechando los bajos precios en el vecino país.

También ayudó el buen clima: el pronóstico indicó condiciones meteorológicas óptimas para toda la semana. Este es otro punto importante, teniendo en cuenta que el frío y la nieve pueden aparecer con fuerza en cualquier momento. De hecho, en junio ya comienza a regir el horario de invierno, por lo que el SICR dejará de atender las 24 horas para pasar a hacerlo durante medio día.