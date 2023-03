Fin del misterio: gracias a datos biométricos se pudo diferencias a los gemelos Lorenzo y Valentín

escuchar

Lorenzo y Valentín, los gemelos que nacieron en Mendoza y que sus padres no podían diferenciar fueron identificados inequívocamente en las últimas horas luego del trabajo de personal del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en base a los datos biométricos.

Según informó esta noche el organismo, que depende del Ministerio del Interior, “un equipo del Renaper identificó en base a sus registros de datos biométricos a los dos bebés gemelos nacidos el 6 de enero pasado que, en un hecho fortuito y accidental, quedaron virtualmente con sus identidades mezcladas para su mamá y su papá”.

Los gemelos durante los procedimientos de identificación.

Desde el organismo que conduce Santiago Rodríguez, se hicieron eco de la historia que se comenzó a viralizar cuando Sofía Rodríguez y Leonardo Costa -que actualmente residen en la localidad de San Francisco, Córdoba- contaron lo que les estaba pasando a través de redes sociales con sus gemelos Lorenzo y Valentín Costa Rodríguez.

Ellos recordaron que una de las primeras noches de vida de los pequeños, cuando aún se encontraban en el hospital de Mendoza donde nacieron, los bebés se ensuciaron, y Sofía y Leonardo decidieron quitarles las pulseras identificatorias para higienizarlos. A partir de allí, los padres no supieron identificar cuál hijo era cuál a raíz de su obvia similitud.

Antes de la intervención del Renaper, que tiene a su cargo la identificación y documentación de todos los habitantes de la Argentina, con responsabilidad exclusiva en la emisión de DNI y pasaportes. Los padres habían intentado sin éxito diferenciar a los gemelos por sus rasgos físicos o señas particulares, por lo que manifestaron públicamente el particular problema.

El momento en el que se hacía la validación de datos biométricos para identificar a los gemelos. Min. del Interior

En este contexto, el equipo de especialistas del Renaper se dirigió al actual domicilio de la familia en San Francisco, Córdoba, donde tomó los datos biométricos de los niños, que fueron enviados en línea al área de Identificación del organismo nacional.

Los datos biométricos fueron contrastados por los peritos dactilóscopos contra los que figuran en la base de datos del Renaper, obtenidos cuando se confeccionaron los DNI de los bebés. Gracias a ello, se pudo confirmar en el momento la identidad de cada bebé.

Además, para finalizar con la tarea de identificación de los gemelos, el Renaper emitió a la familia un Certificado de Datos para cada uno de los niños.

Doble vacunas y confusión en el pediatra

La semana pasada, en diálogo con LA NACION, Sofía había contado: “Desde que salimos del hospital, Valentín tenía una cintita azul y hace una semana nos dimos cuenta que le estaba apretando, entonces se la cortamos, pensando que nos íbamos a dar cuenta quién era quién. Con mi pareja nos mandamos un WhatApp: “Vale es el de body gris”. Pero en la noche, que se vomitan, los cambiamos medios dormidos, y los dos quedaron sin ropa. Cuando nos levantamos no sabíamos cuál era cuál porque no es que los acomodábamos uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahí no nos dimos cuenta que no sabíamos”, señala Sofía sobre el momento en el que dimensionó que no sabía a cuál de sus hijos se dirigía, aunque especulaba cuál podría ser cada uno de ellos. Además, uno tenía doble marca de vacuna, por lo que, lógicamente, el otro no recibió la dosis correspondiente.

No puede distinguir a sus hijos gemelos y su historia se volvió viral (Captura Twitter)

No obstante, sus teorías de distinción quedaron truncas al momento que llevó a los bebés al pediatra. “No coordinaba los pesos y las medidas con los que pensábamos cuál era Valentín y cuál Lorenzo. La médica nos dijo que necesitábamos definir quién es quién para seguir con su historia clínica. Ella nos mandó a la policía”, reveló Sofía, quien al mismo tiempo señaló que la confusión fue tomada con humor debido a que ambos son sanos y eso es fundamental ante la situación, ya que por ejemplo no debe administrar medicamentos y eso podría ser un problema grave.

Pese a la gracia que causó en la pareja, no dudaron en actuar al respecto y tal como sugirió la profesional, se dirigieron a la comisaría local con la esperanza de terminar con la incógnita a través de la distinción de las huellas digitales.

(Captura Twitter @sofiar388)

Spoiler: eso no ocurrió. Si bien la impresión fue realizada a ambos bebés, no se detectó que estuvieran en el registro de identificación de personas, por lo que la pareja continuaba con la gran pregunta sin respuestas.

“Hay un montón de mamás que les pasó lo mismo y dijeron: ‘Bueno, vos sos tal y vos tal’, distinguió la joven entre las experiencias contadas. Pero también, hermanos se hicieron presente en la historia. “Con mi hermano mellizo usábamos pulsera, uno la izquierda y otro la derecha. El mito dice que una vez se nos cayó a ambos y nos las pusieron invertidas. Tenemos casi 30 años y puede que yo sea él y él sea yo”, reveló un protagonista de una historia similar.

LA NACION

