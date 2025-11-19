Furor por la apertura del primer local de KFC en San Juan: largas filas en un shopping

El primer local de KFC en San Juan recibió un aluvión de clientes el martes, día de su inauguración, que se aglomeraron en los pasillos del Shopping Patio Alvear.

Desde las primeras horas de la mañana se registraron varias filas de personas para probar por primera vez el famoso pollo frito de la cadena estadounidense.

El perfil de los asistentes se destacó por la presencia de grupos juveniles y familiares, según consignaron medios locales. Adolescentes y jóvenes que hicieron fila fueron los primeros en ingresar. Algunos aseguraron que habían salido de la escuela y otros que llegaron apenas abrió el centro comercial.

“Soy muy fan, lo probé en Mendoza y no podía esperar para volver a comer el pollo de KFC”, afirmó un joven al medio Canal 13.

La llegada de la franquicia internacional a la provincia había generado mucha expectativa aunque la apertura en Patio Alvear experimentó retrasos debido la falta capacitación del personal y maquinaria.

El local abrirá desde las 10 de la mañana, y contará inicialmente con 40 empleados, aunque ese número podría aumentar según la demanda estacional. Ocupa un espacio de unos 110 metros cuadrados del centro comercial en el sitio que antes albergó un Subway.

Días atrás la cadena adelantó en su cuenta de Instagram la inauguración del local en Patio Alvear con un video que mostraba el típico relieve montañoso de la provincia con un mensaje: “Queremos ser tu pollo”.

San Juan se suma al mapa de provincias del país que cuentan con un local de KFC, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. La mayor cantidad de locales se encuentra en el Gran Buenos Aires y CABA, incluyendo shoppings y otros puntos de la provincia como San Miguel, San Justo y Malvinas Argentinas.