A qué hora es la marcha del 8M

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que en la Argentina suele estar acompañada por distintas actividades culturales y también por movilizaciones para visibilizar los reclamos del movimiento feminista. Este año, además de propuestas para reflexionar y celebrar la jornada, habrá una marcha convocada para el día siguiente.

El domingo 8 de marzo se desarrollarán diversas iniciativas en distintos puntos del país para recordar la fecha. En la ciudad de Buenos Aires, una de las sedes principales será la Usina del Arte, donde el Gobierno porteño organizó una programación especial a lo largo de toda la jornada.

La marcha principal se realizará el lunes 9 de marzo Hernan Zenteno - La Nacion

Según informaron desde la Ciudad, las actividades comenzarán a las 11 y se extenderán hasta las 21. Durante el día habrá shows musicales en vivo, talleres participativos, clases de cocina, charlas y espectáculos, además de muestras visuales, una feria de emprendedoras y un patio gastronómico para quienes se acerquen a compartir el evento.

El detalle de la jornada queda así:

Women - Poder femenino en Foco: de 11 a 21 horas - Sala Laberinto: una selección de más de 60 fotografías del archivo de National Geographic. Gratis

Exuvia: de 11 a 21 horas - Foyer: una instalación de papel en gran formato por la artista Andrea Moccio. Gratis

iUpiiiii - Usina Primera Infancia: de 11 a 18 horas - Sala iUpiiiii: el primer espacio cultural exclusivo para la primera infancia, para niñas y niños de 0 a 3 años. Turnos cada una hora.

Nube: de 11 a 19 horas - Salón Mayor: instalación lúdica para chicas y chicos de 4 a 7 años. Turnos de 30 minutos. Entrada gratuita con reserva online.

Libroteca: de 11 a 19 horas - Espacio Creativo: un espacio para relajarse y leer. Para chicas y chicos de 0 a 12 años. Gratis.

Feria de emprendedoras: de 13 a 21. 30 horas - Foyer: ilustración, diseño, accesorios, objetos, libros y más. Gratis.

Patio Gastronómico: de 11 a 21 horas - Patio Central: puestos y foodtrucks para disfrutar la celebración del día de la mujer: Café Martínez, Moros en la costa, Purificare (barra de jugos), Guilab (helados). Gratis

Mujeres protagonistas: taller de retrato con tela: de 14 a 19 horas - Foyer: se creará un retrato de tela de una mujer destacada, de la esfera pública o privada. Ese retrato se sumará a una galería de mujeres destacadas que se expondrán durante la jornada. Para chicas y chicos de 4 a 7 años. Gratis.

“The Cave” de National Geographic: a las 15 horas - Sala de Cámara: el documental, dirigido por el sirio Feras Fayyad, cuenta la historia de un grupo de doctoras que luchan contra los bombarderos diarios, la escasez crónica de suministros y la amenaza de ataques químicos a un hospital subterráneo llamado “The Cave”, en una Siria devastada por la guerra. Entrada gratuita con reserva.

Parablablas con la pluma de María Elena: a las 15. 30 horas - Patio Central: adaptación libre sobre textos de la obra de María Elena Walsh, a través del lenguaje teatral y musical​ vivenciando el humor, la fantasía y el disparate. Para chicas y chicos de 4a 7 años. Gratis

Estación de Serigrafía: de 16 a 20 horas - Patio Central: por el grupo de alumnas de Arte en Barrios. Gratis

Recetas heredadas: pastelería, a las 16 horas - Espacio Creativo: por Juliana López May y Anita Ortuño Gratis

Taichu, Odd Mami y Saramalacara (ripgang), a las 18 horas - Patio Central. Gratis

#women: transformadoras de la historia, a las 17 horas - Hall Central: un recorrido por el edificio a través de los grandes momentos que transformaron la historia para las mujeres en nuestro país.

Cocina de nuestras raíces, a las 18 horas - Espacio Creativo: por Juliana López May y Julieta Oriolo Gratis

Paula Maffia, a las 19 horas - Sala de Cámara: especial Día de la mujer, entrevista por Corina González Tejedor. Entrada gratuita con reserva.

Mimí Maura, a las 20 horas - Auditorio: entrada gratuita con reserva. Gratis

A qué hora es la marcha del 8M

La movilización vinculada al 8M fue convocada por el colectivo Ni Una Menos para el lunes 9 de marzo, con la intención de realizar la protesta en un día laboral y así darle mayor visibilidad a los reclamos del movimiento de mujeres. La convocatoria establece que la concentración será a las 16.30 frente al Congreso de la Nación. Desde allí, las organizaciones y participantes marcharán hacia Plaza de Mayo.

Además, la jornada estará acompañada por un cese de actividades en los lugares de trabajo, una modalidad que el movimiento feminista utiliza para remarcar la importancia del rol de las mujeres en la sociedad y reclamar por sus derechos.

Se esperan actividades en distintos puntos del país Hernan Zenteno

Entre los principales ejes de la movilización se encuentran la denuncia de los femicidios, el rechazo a los discursos de odio y la defensa de los derechos conquistados en los últimos años. Como ocurre cada año, se espera la participación de organizaciones sociales, sindicales, colectivos feministas y ciudadanos que se sumen a la marcha.

De esta manera, el 8M de 2026 combinará espacios culturales y de reflexión el domingo con una movilización central el lunes, cuando la protesta se trasladará a las calles del centro porteño para hacer visibles las demandas del movimiento.

