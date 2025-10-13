Hamas liberó a los 20 rehenes vivos que tuvo cautivos por 2 años; Milei viaja a Washington para ver a Trump
Además, Donald Trump viaja a Egipto para sellar la paz entre Israel y Hamas; entregaron el premio Nobel de Economía; Leo Messi saludó a la selección Sub 20 luego de su triunfo ante México. Estas son las noticias de la mañana del lunes 13 de octubre de 2025
- Después de 2 años de horror ya están en Israel todas las personas con vida que Hamas mantenía secuestradas en Gaza desde el ataque del 7 de octubre. Los 20 secuestrados que mantenía vivos el grupo terrorista fueron entregados en dos etapas. Luego de ser evaluados por las autoridades sanitarias, se espera que vuelvan a reunirse con sus familias. Entre los 20 secuestrados entregados con vida hay 3 argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio. Israel ya comenzó a liberar a los presos palestinos que estaban en cárceles israelíes como parte del acuerdo.
- Trump llegó al Israel y viaja a Egipto para sellar el fin de la guerra. El presidente de Estados Unidos fue ovacionado de pie en la Knéset, el parlamento israelí, por su papel para lograr la entrega de todos los rehenes que Hamas tenía en su poder. Se espera que Trump viaje luego a Sharm El Sheij, en Egipto, donde se llevará a cabo la firma del acuerdo de plan de paz para Gaza.
- El Nobel de Economía fue otorgado a tres expertos en crecimiento gracias a la innovación y a la destrucción creativa. Se trata de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. Recibieron el premio por sus investigaciones sobre el progreso tecnológico y la destrucción creativa como motores del desarrollo económico sostenido.
- Milei viaja a Washington para afianzar la alianza con Trump. El Presidente encabeza un nuevo viaje a Estados Unidos esta tarde, el decimotercero, para concretar una reunión con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca mañana. El objetivo del encuentro es avanzar en los detalles del rescate financiero anunciado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
- Leo Messi y un mensaje para la Sub 20. Después de que la albiceleste le ganó 2 a 0 a México por los cuartos de final del Mundial de Chile, Messi escribió en sus redes: “¡Felicitaciones chicos por el pase a semis y felicitaciones Toto Silvetti por el gol!”. La Sub 20 enfrentará el miércoles a Colombia, con la intención de llegar a la final.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
