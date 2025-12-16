Hay alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes para este martes 16 de diciembre: las provincias afectadas

Tras un comienzo de semana con altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que anticipan un verano intenso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este martes 16 de diciembre continuarán en la misma línea, sin embargo, advirtió que con el correr de la semana irán aumentando paulatinamente. Además emitió una serie de alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes para el sur.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que para este martes se prevén “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y publicó una serie de medidas preventivas para la población.

Las zonas afectadas por vientos fuertes serán el sur de Chubut y Santa Cruz y Tierra del Fuego, para donde se esperan velocidades aproximadas de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80.

Mapa de alertas para este martes 16 de diciembre

En tanto, a Tierra del Fuego se le suma una alerta amarilla por lluvias intensas, algunas localmente fuertes. En este caso se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes. Para la alerta amarilla por viento se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan volarse, mantenerse informado por los canales oficiales y contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para el miércoles, por su parte, el SMN advirtió que se repetirá la misma alerta y además sumó a Córdoba (Villa Dolores, Villa Cura Brochero, Salsacate y San Carlos Minas). Luego, para el jueves, no se anticipan condiciones adversas en ningún sector del territorio nacional.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 21°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 26°C, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y las nubes se irán con el correr de la tarde, los vientos del sector sudeste tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 55%.

Pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 20°C, mínimas de 15°C y máximas de 26°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado durante la tarde. Además habrá una humedad del 81%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 16°C y 30°C en Córdoba, 16°C y 30°C en Tucumán, 18°C y 29°C en Santa Fe, 17°C y 26°C en Entre Ríos, 16°C y 26°C en Jujuy, 13°C y 26°C en Salta, 18°C y 28°C en Misiones, 18°C y 33°C en La Rioja, 18°C y 30°C en Santiago del Estero, 12°C y 30°C en San Luis, 18°C y 33°C en San Juan, 16°C y 29°C en Mendoza, 10°C y 26°C en Río Negro, 9°C y 27°C en Chubut y 9°C y 18°C en Santa Cruz.