Hay alerta amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este martes 17 de febrero: las provincias afectadas

En el marco de una semana que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó con temperaturas agradables pero el cielo nublado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para la misma zona se espera un pronóstico similar este martes 17 de febrero. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, calor extremo y vientos para distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia por tormentas rige en Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta y Tucumán, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Estas áreas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

El mapa de las tormentas para este martes. SMN

Frente a este escenarios, el organismo nacional recomendó: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

En esta línea, el SMN también advirtió que Santa Cruz y el sur de Chubut estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes, que tendrán velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90. Asimismo, para Mendoza se compartió un aviso del mismo nivel por vientos Zonda, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 60. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, sostuvo.

Alerta por calor extremo

El Servicio Meteorológico indicó que en Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta rige una alerta amarilla por altas temperaturas. En estos lugares, las máximas podrían llegar a los 38 grados.

Las alertas por calor extremo. SMN

Según el organismo, se trata de temperaturas que podrían generar un efecto leve a moderado en la salud y pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El tiempo en AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para la Ciudad y el conurbano bonaerense en el último día del fin de semana XXL. Según informó, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 26 grados, en la misma línea que durante los últimos días. Se espera una mínima que comenzó en 22°C y una máxima que alcanzará los 30 grados.

En tanto, el cielo estará mayormente nublado y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad, a su vez, será del 82%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En los distritos del conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 25°C, mínima de 21°C y máximas de 30°C. El cielo estará mayormente nublado y habrá una humedad del 93%.