Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y viento para este domingo 22 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias, nevadas, viento y viento zonda para este domingo 22 de marzo. El organismo indicó que habrá 13 provincias afectadas por fenómenos que podrían tener “capacidad de daño” y que pueden generar interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.

La alerta amarilla por tormentas rige en sectores de Formosa, el este de Salta, el norte de Corrientes, Misiones, el norte de Entre Ríos y el este de Santa Fe. En esas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos. También se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

En Chubut, en tanto, rige una alerta amarilla por lluvias. El SMN anticipó precipitaciones de variada intensidad, algunas fuertes, con acumulados entre 10 y 30 milímetros y la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en zonas de meseta.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 22 de marzo SMN

Por su parte, el oeste de Mendoza y el oeste de Neuquén están bajo alerta por nevadas persistentes. Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 cm de nieve, con posibles valores superiores de manera puntual.

A su vez, hay alerta amarilla por viento en San Luis, Mendoza, el oeste de San Juan y el oeste de La Rioja. En la zona cordillerana se prevén vientos del oeste entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, mientras que en sectores del este de Mendoza y San Luis se esperan vientos del sur de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Además, rige una alerta amarilla por viento zonda en Mendoza, el centro de San Juan y sectores del este de La Rioja. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de temperaturas y condiciones muy secas, con ráfagas que alcanzarían los 65 kilómetros por hora.

En Chubut rige una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

Frente a este panorama, el SMN recomendó, ante tormentas y lluvias, evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos si ingresa agua y mantenerse alejado de zonas inundables. También sugirió asegurar objetos sueltos, cerrar puertas y ventanas y buscar refugio en lugares cerrados.

Para nevadas, el organismo aconsejó evitar desplazamientos, utilizar vehículos adecuados y contar con provisiones, elementos de emergencia y ventilación adecuada para evitar acumulación de monóxido de carbono. En tanto, ante vientos y viento zonda, pidió asegurar objetos, no refugiarse bajo estructuras inestables, conducir con precaución, permanecer en lugares cerrados, hidratarse y proteger las vías respiratorias del polvo.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 14°C y los 24°C. Se prevé una jornada despejada durante la mañana, con cielo ligeramente nublado hacia el mediodía y parcialmente nublado el resto del día.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con mínimas de 12°C y máximas de 24°C. Durante la tarde podrían registrarse vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que para el lunes por la noche se anticipan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En el resto del país, se esperan máximas y mínimas de 23°C y 13°C en Córdoba, 23°C y 18°C en Tucumán, 24°C y 15°C en Santa Fe, 24°C y 14°C en Entre Ríos, 25°C y 17°C en Jujuy y 24°C y 16°C en Salta. En Misiones, la temperatura alcanzará los 31°C con una mínima de 23°C, mientras que en La Rioja será de 26°C y 16°C y en Santiago del Estero de 25°C y 17°C.

En tanto, en San Luis se prevén 23°C y 10°C, en San Juan 26°C y 11°C, en Mendoza 22°C y 10°C, en Río Negro 19°C y 13°C, en Chubut 15°C y 11°C y en Santa Cruz 9°C y 5°C.