Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas y vientos para este lunes 13 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos para este lunes 13 de abril. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que hay siete provincias afectadas y las advertencias pueden implicar la presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y generar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige en el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el este de Salta. Estas áreas están bajo un aviso por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones persistentes y abundantes.

También se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

En tanto, la alerta amarilla por nevadas afecta al sudoeste de Santa Cruz, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad. Según el organismo, se prevén acumulaciones de nieve entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de ser superadas en forma puntual. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones líquidas, especialmente en zonas de menor elevación.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 13 de abril SMN

A su vez, rige una alerta amarilla por viento en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esta área, los vientos del sector norte tendrán velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. El SMN indicó que, a partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector oeste.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda, en el caso de tormentas, evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos ante posibles ingresos de agua, mantenerse alejado de puertas y ventanas y buscar refugio en lugares cerrados.

Para las nevadas, el organismo aconseja evitar la circulación, utilizar vehículos preparados para hielo y nieve, controlar techos y desagües, ventilar ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua y un kit de emergencia con elementos básicos.

En situaciones de vientos, se sugiere no salir si no es necesario, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, mantenerse alejado de estructuras inestables como carteles o postes y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura oscilará entre una mínima de 17°C y una máxima de 24°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que hacia la tarde y la noche se espera mayor nubosidad. Para el martes por la noche se prevén precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se anticipa una jornada con mínima de 14°C y máxima de 23°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, con presencia de neblina hacia el mediodía y condiciones mayormente nubladas el resto del día. Para el martes se esperan chaparrones durante la noche.

En tanto, se esperan máximas y mínimas de 23°C y 16°C en Córdoba; 24°C y 18°C en Tucumán; 26°C y 16°C en Santa Fe y Entre Ríos; 22°C y 13°C en Jujuy; 21°C y 14°C en Salta; y 27°C y 20°C en Misiones.

También se prevén registros de 26°C y 19°C en La Rioja; 25°C y 18°C en Santiago del Estero; 25°C y 15°C en San Luis; 26°C y 17°C en San Juan; 24°C y 15°C en Mendoza; 24°C y 8°C en Río Negro; 23°C y 10°C en Chubut; y 15°C y 9°C en Santa Cruz.