Hay alerta amarilla por tormentas, viento y viento zonda para este martes 24 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, viento y viento zonda para este martes 24 de marzo en distintas regiones del país. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que serán siete las provincias alcanzadas por estas advertencias.

La alerta amarilla por tormentas rige en el este de Formosa y Misiones, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, con acumulados entre 40 y 80 mm.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 24 de marzo SMN

En tanto, la alerta amarilla por viento afecta al sur de San Luis, el este de Mendoza, el sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. En esas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza, donde se esperan velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda, ante tormentas, evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, mantenerse alejado de puertas y ventanas y buscar refugio en un lugar seguro si se está al aire libre.

En el caso de los vientos, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, no refugiarse debajo de estructuras inestables o árboles y extremar la precaución al conducir.

Para el viento zonda, se sugiere no exponerse durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas, asegurar elementos sueltos, conducir con precaución, hidratarse y proteger ojos y vías respiratorias del polvo, además de evitar encender fuego.

El clima en el AMBA

Para este martes, en la ciudad de Buenos Aires se prevé una jornada despejada, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 23°C. Las condiciones se mantendrán estables también el miércoles, mientras que recién hacia el sábado se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con cielo despejado durante todo el martes y una mínima de 9°C y máxima de 22°C. Para el miércoles se espera una leve suba de la temperatura, con condiciones estables.

En el resto del país, se prevén temperaturas máximas y mínimas de 23°C y 11°C en CABA y Córdoba; 25°C y 15°C en Tucumán; 21°C y 12°C en Santa Fe; 21°C y 11°C en Entre Ríos; 24°C y 15°C en Jujuy; y 23°C y 14°C en Salta. También se esperan 25°C y 19°C en Misiones, 28°C y 15°C en La Rioja, 25°C y 14°C en Santiago del Estero y 28°C y 12°C en San Luis.

Por su parte, en San Juan se prevé una máxima de 30°C y mínima de 12°C; en Mendoza, 26°C y 11°C; en Río Negro, 20°C y 10°C; en Chubut, 17°C y 8°C; y en Santa Cruz, 9°C y 5°C.