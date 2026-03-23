Siguen el frío, la lluvia y el viento: así estará el clima en el AMBA durante esta semana de marzo

Los días que marcan el cambio de estación se presentarán con un descenso de temperatura y viento; a partir del miércoles las condiciones generales mejoran, con sol pleno y temperaturas más agradables.

Clima del lunes: probabilidad de precipitaciones hasta la tarde

Para hoy se espera un nuevo ingreso de aire frío que podría derivar en precipitaciones aisladas en varios momentos del día. Volverán los nubarrones para dejarnos una mañana con cielo mayormente cubierto, viento leve del sudeste y mínima de 17ºC. El comienzo del lunes ya mostraría un manto de nubosidad que nos pueda deparar algunas lloviznas o precipitaciones muy puntuales y localizadas, no se espera lluvia fuerte ni continua por lo que podría no condicionar al que tenga que moverse por la vía pública o tenga alguna actividad al aire libre. La tarde se mostraría más inestable, sin descartar chaparrones más activos sumándole una importante intensificación del viento que arribará desde el sur con ráfagas. El termómetro las tendrá todas en contra por lo que lograría 22ºC como máximo esfuerzo. La noche ofrecerá viento menos fuerte desde el sudoeste y se mostrará menos inestable en un cierre con 19ºC. Si tiene algún plan al aire libre no sea pesimista a pesar del pronóstico y los cúmulos cargados, hay modelos que corren la lluvia más al norte y nos dejan solo un par de gotas. Atención los que tengan actividad por la noche y vuelvan tarde aprovechando el feriado, caerá fuerte la temperatura durante la madrugada, no salgan desabrigados.

El lunes el cielo estará cubierto, y con probabilidades de precipitaciones todo el día Ezequiel Muñoz - LA NACION

Clima del martes: amanecer invernal

El amanecer del martes sorprenderá por las bajas temperaturas. Se espera 12ºC de mínima, tres grados menos en el sector suburbano donde la percepción será directamente invernal, con cielo despejado y viento leve desde el sudoeste. Se aguarda por una jornada de mucha amplitud térmica con el termómetro revirtiendo rápidamente el frío matinal para dejarnos una mañana soleada y casi sin viento. La jornada transcurrirá conservando el cielo limpio, con la veleta rotando al mediodía para disponer de aire templado desde el norte durante la tarde lo que animará al mercurio a trepar hasta 23ºC dejando una tarde de excelentes condiciones meteorológicas. La noche promete un cierre con 20ºC sin nubosidad.

Clima del miércoles: cielo despejado y ascenso de temperatura

Para el miércoles esperamos otra jornada a puro sol. Se espera una mañana con 15ºC, por suerte con poco viento que soplará de forma leve desde el norte, con cielo completamente despejado. Nuestro firmamento se mantendrá limpio durante todo el día garantizando otra jornada con buen tiempo, ofreciendo una tarde con viento calmo o leve, sin nubosidad y el termómetro entregando 25ºC. La noche mostrará viento leve desde el este en un cierre con 20ºC. No puedo explayarme mucho más, será una jornada meteorológicamente muy aburrida por presentar con todas sus variables atmosféricas sin sobresaltos.

Clima del jueves: otoño a pleno sol

El jueves seguirá con la recuperación de la mínima con un amanecer menos fresco, esta vez con el mercurio iniciando la cuenta en 17ºC. Se prevé una mañana con cielo despejado y viento moderado del norte lo que animará al mercurio a recuperarse rápidamente e ir por una tarde de calor suave otoñal. Promediando el día se incorporará algo más de más cobertura nubosa pero conservando generosas cuotas de sol. Se estima una máxima de 26ºC con el viento girando hacia el atardecer hacia el este para dejarnos una noche con 21ºC y cielo algo nublado.

El jueves se presentará con sol y aumenta la temperatura

Clima del viernes: vuelven los nubarrones

Después de varios días a pleno sol, volverán los nubarrones al estuario. Se estima un amanecer con viento calmo o leve desde el noreste, cielo mayormente nublado y mínima de 18ºC. La jornada transcurrirá con muy poco sol, a pesar del frondoso manto de nubes, hasta el momento, la posibilidad de precipitación será muy baja. La tarde se mostrará un poco más inestable, con cielo nublado, viento desde el este y el mercurio resignándose en 24ºC. La noche no estará completamente a salvo de lluvias, aquellos que tengan alguna actividad hacia el final del día deberán estar atentos a nuevas actualizaciones

Borrador del fin de semana: así estará el clima este fin de semana

El sábado podría repetir las lluvias de su edición pasada en una jornada mayormente nublada con permanente viento desde el río y máxima de 25ºC. En las simulaciones las precipitaciones se muestran débiles e intermitentes por lo que la tendencia se podría revertir. El domingo también mostraría una ligera inestabilidad, con 26ºC, y cielo mayormente nublado.

Eso es todo, amigos. Comienza una semana sin sobresaltos atmosféricos. Queda la duda sobre si los nubarrones de hoy se traducen en algunas lluvias y se destaca el fuerte descenso de temperatura nocturno con la consecuente mañana fría del martes. A partir de ahí, casi tres días completos con cielo despejado. Veremos que tenemos para contarles en el reporte del jueves sobre la noche del viernes y si el sábado repite las precipitaciones. Los pronósticos a largo plazo no muestran ninguna estridencia térmica sin ecos del verano ni frío adelantándose.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli

Las estadísticas meteorológicas de marzo

Temperatura máxima media: 26,9ºC

Temperatura mínima media: 17,7ºC

Máxima absoluta: 38,9ºC (2023)

Mínima absoluta: 2,8ºC (1964)

Máxima más baja: 13,8ºC (1940)

Mínima más alta: 28ºC (2023)

Promedio de días con tormentas: 4

Precipitación media: 153,9 mm (es el mes más lluvioso del año)

Mes más lluvioso: En la meteo contemporánea, marzo de 1988 con 476,6 mm, aunque se midieron 544,7 como acumulado total de marzo de 1900

Mes más seco: marzo de 1911 con 2,2 mm

Día más lluvioso: 23 de marzo de 1987 con 109 mm

Día mas ventoso: 7 de marzo de 1977 con 88 km/h (tremendo, viento promedio, lo que habrán sido las ráfagas duplicando ese valor)