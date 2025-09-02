LA NACION

Hay alerta amarilla por viento para este martes 2 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico advirtió por ráfagas que podrían superar los 90 km/h en zonas cordilleranas

Rige una alerta por viento en cuatro provincias del del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento que regirá este martes 2 de septiembre en zonas de cuatro provincias. Según el organismo, se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el informe oficial, el aviso alcanza al oeste de Catamarca, el sur de Salta, el oeste de Tucumán y el noroeste de La Rioja. En las áreas cordilleranas se esperan vientos del noroeste con intensidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, sobre todo en los niveles más altos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente cubierto al mediodía, lluvias aisladas por la tarde y nuevamente parcialmente nublado hacia la noche. Las probabilidades de precipitación llegarán al 40% durante la tarde.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 2 de septiembre

En el centro del país y la región pampeana se anticipa un día con temperaturas entre 8°C y 23°C, cielo parcialmente nublado por la mañana y el mediodía, y algo nublado por la tarde y la noche, con vientos leves de hasta 12 km/h durante toda la jornada.

La región de Cuyo presentará mínimas de 6°C y máximas de 21°C, con cielo parcialmente nublado en la mañana y el mediodía, y algo nublado por la tarde y la noche. Se prevén vientos de hasta 22 km/h en las primeras horas del día y ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana.

En el norte del país la jornada se presentará con mínimas de 4°C y máximas de 23°C, cielo parcialmente nublado en la mañana y el mediodía, mayormente cubierto por la tarde y algo nublado por la noche. Los vientos alcanzarán hasta 22 km/h durante la mañana.

En la Patagonia la temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 7°C. La mañana comenzará mayormente nublada, mientras que al mediodía y durante la tarde se prevén chaparrones con hasta un 40% de probabilidad de precipitación. Por la noche se esperan lluvias y nevadas con probabilidades de hasta un 70%. Los vientos soplarán con intensidades de hasta 31 km/h por la mañana y el mediodía, y hasta 41 km/h por la tarde y la noche. También se anticipan ráfagas de hasta 50 km/h en la mañana, 59 km/h al mediodía y la noche, y 69 km/h durante la tarde.

Recomendaciones por viento

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
