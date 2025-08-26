Hay alerta amarilla por viento y lluvias este martes 26 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por viento y lluvias para este martes 26 de agosto que rigen en dos provincias del extremo sur del país. El organismo nacional precisó que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según detalló el SMN, en Tierra del Fuego rige un aviso por vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En tanto, en el sudoeste de Santa Cruz se mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes. El área podrá registrar valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán darse en forma de nieve o bien de lluvia y nieve mezcladas, lo que podría dificultar la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 26 de agosto.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una jornada despejada, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 21°C. Durante todo el día se registrarán vientos de hasta 12 kilómetros por hora, con dirección predominante norte.

En el centro del país y la región pampeana la temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 24°C, con cielo despejado durante toda la jornada y vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde.

En la región de Cuyo se anticipa cielo despejado durante todo el martes, con temperaturas entre los 4°C y 24°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora desde el mediodía hasta la noche.

En el norte del país la jornada estará despejada de principio a fin. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima de 22°C. Los vientos soplarán desde el noreste con intensidades de hasta 12 kilómetros por hora durante todo el día.

Finalmente, en la Patagonia se espera cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente cubierto al mediodía y nuevamente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 16°C. Los vientos alcanzarán hasta 41 kilómetros por hora durante la mañana y hasta 31 kilómetros por hora durante el resto del día, con ráfagas que podrán llegar a 69 kilómetros por hora por la mañana, 50 kilómetros por hora al mediodía y la noche, y 59 kilómetros por hora durante la tarde.

Recomendaciones por viento:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por lluvia: