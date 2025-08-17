Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de agosto: las provincias afectadas

En el marco del Día del Niño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 17 de agosto no se esperan condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino que el tiempo se mantendrá estable con, incluso, un leve aumento en las temperaturas. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes para algunos sectores del norte del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, los puntos afectados por el aviso serán las zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 60 y 69 kilómetros por hora, y se esperan ráfagas de hasta 97.

Frente a esta advertencia, el SMN pidió a la sociedad que se mantenga informada y aclaró que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Mapa de alertas para este domingo 17 de agosto

En estos lugares, la jornada será muy ventosa, por lo que el organismo aconsejó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

De cara al lunes, el alerta continuará en estas zonas pero se concentrará más en el norte. Ya no afectará a San Juan, sino que se mantendrá en La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, y, además, se extenderá un poco más hacia el centro.

El tiempo en el AMBA

Para el cierre del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 13°C, un poco más alta que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 11°C y máximas de 15°C, el cielo estará nublado durante toda la jornada, los vientos del sector sudeste tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 84%. Luego, para el sábado se prevén lluvias aisladas.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 12°C, mínimas de 10°C y máximas de 14°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado. Además habrá una humedad del 92%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 8°C y 19°C en Córdoba, 9°C Y 16°C en Tucumán, 9°C y 19°C en Santa Fe, 9°C y 19°C en Entre Ríos, 10°C y 18°C en Jujuy, 8°C y 16°C en Salta, 13°C y 28°C en Misiones, 6°C y 19°C en La Rioja, 13°C y 22°C en Santiago del Estero, 6°C y 17°C en San Luis, 6°C y 19°C en San Juan, 5°C y 16°C en Mendoza, 7°C y 16°C en Río Negro, 8°C y 15°C en Chubut y 1°C y 6°C en Santa Cruz.