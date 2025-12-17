Hay alerta amarilla por vientos para este miércoles 17 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este miércoles 17 de diciembre, que alcanzará a siete provincias y advierte sobre la posibilidad de ráfagas intensas durante la jornada. Según precisó el organismo, existe la posibilidad de que se desarrollen “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el parte oficial, la alerta amarilla por viento rige para el oeste de Córdoba, el sudeste de La Rioja, el noroeste de San Luis, el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En todas estas zonas, el SMN señaló que el área será afectada por vientos del noreste, con velocidades estimadas entre los 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones generales para la población ante la vigencia de la alerta amarilla por viento. Entre las principales sugerencias, el organismo aconseja evitar salir si no es necesario y asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. También recomienda cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir, en especial en rutas y caminos expuestos a ráfagas fuertes.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima será de 31°C y la mínima de 17°C. Se prevé que la jornada comience despejada y que, a partir del mediodía, el cielo esté parcialmente nublado. Además, durante el mediodía y la tarde se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Para el jueves, el organismo anticipó un leve ascenso de la temperatura y la persistencia de vientos intensos a lo largo de toda la jornada.

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 29°C y la mínima de 15°C. El pronóstico indica que el día comenzará despejado y que luego se presentará parcialmente nublado, con vientos que se intensificarán desde el mediodía y podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora, con condiciones que se mantendrán hasta el jueves por la tarde. Hacia el sábado, el SMN anticipa la probabilidad de tormentas aisladas.

Para el resto del país, el organismo anticipó temperaturas elevadas en varias regiones del norte y centro. En Córdoba y Tucumán, las máximas llegarán a 32°C, con mínimas de 16°C. En Santa Fe y Entre Ríos se esperan máximas de 30°C y mínimas de 17°C. Jujuy tendrá una máxima de 26°C y una mínima de 13°C, mientras que en Salta se prevén 27°C de máxima y 11°C de mínima. En Misiones, la temperatura alcanzará los 30°C, con una mínima de 18°C.

En la región de Cuyo y el centro-oeste del país, La Rioja y San Juan registrarán máximas de 35°C, con mínimas de 18°C y 19°C, respectivamente. Santiago del Estero tendrá una máxima de 33°C y una mínima de 19°C, mientras que San Luis alcanzará los 34°C de máxima y 18°C de mínima. En Mendoza, el SMN prevé una máxima de 34°C y una mínima de 18°C.

En tanto, en la Patagonia las temperaturas serán más moderadas. En Río Negro se espera una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, mientras que en Chubut la máxima será de 25°C y la mínima de 14°C. En Santa Cruz, el pronóstico indica una máxima de 12°C y una mínima de 6°C, en una jornada marcada por el viento persistente en el extremo sur del país.