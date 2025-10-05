Hay alerta naranja por tormentas para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de un fin de semana en el cual estaba previsto que se registren tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos y nevadas para este domingo 5 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 12 provincias afectadas, con especial impacto en la región centro del país.

El nivel naranja de alerta rige por tormentas en el noreste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba. En estas zonas se prevén tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El SMN anticipó valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

A su vez, se mantiene la alerta amarilla por tormentas en el norte de Entre Ríos, Corrientes y el norte de Santa Fe. En estas áreas, las tormentas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse localmente.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 5 de octubre. SMN

También rige una alerta amarilla por viento en el centro de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, el oeste de Córdoba, el sur de Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. En la zona cordillerana, los vientos del noroeste y oeste alcanzarán velocidades de entre 50 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. En el resto del área, durante la jornada de domingo predominarán vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 75.

Por otra parte, se emitió alerta amarilla por nevada en el sudeste de Mendoza. El área será afectada por nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superadas puntualmente.

Frente a este escenario, el SMN recomendó permanecer en lugares cerrados durante las tormentas fuertes y evitar circular por calles anegadas. En caso de vientos intensos, aconsejó asegurar los objetos que puedan desplazarse o caer, mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad, y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Se emitió alerta amarilla por nevada en el sudeste de Mendoza, área que registrará acumulaciones estimadas entre 20 y 30 centímetros. Marcelo Martínez

En las zonas de nevada, el organismo recomienda circular con vehículos preparados para hielo y nieve, retirar periódicamente la acumulación en techos y ventilar los ambientes para evitar la concentración de monóxido de carbono. Además, recordó la importancia de tener a mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

Para este domingo, el SMN prevé tormentas fuertes por la mañana en la ciudad de Buenos Aires, con un 100% de probabilidad de precipitaciones. A partir del mediodía, la intensidad disminuirá y se esperan tormentas aisladas con una probabilidad del 70%. Por la tarde habrá chaparrones y por la noche lluvias aisladas. La temperatura máxima será de 21°C y la mínima de 16°C.

En el conurbano bonaerense se espera un panorama similar, con abundantes lluvias durante toda la jornada. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 59 por la mañana, mientras que por la noche se mantendrán entre 40 y 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 14°C.

En el resto del país, el SMN prevé una temperatura máxima de 24°C y mínima de 15°C en Córdoba; 30°C y 21°C en Tucumán; 25°C y 18°C en Santa Fe; 24°C y 16°C en Entre Ríos; 31°C y 15°C en Jujuy; 31°C y 16°C en Salta; 35°C y 22°C en Misiones; 26°C y 19°C en La Rioja; 32°C y 23°C en Santiago del Estero; 16°C y 12°C en San Luis; 21°C y 14°C en San Juan; 16°C y 12°C en Mendoza; 14°C y 8°C en Río Negro; 14°C y 7°C en Chubut; y 12°C y 1°C en Santa Cruz.