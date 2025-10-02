Se viene la lluvia y el frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: tarde de sol y calor

Para hoy se espera una mañana con un suave descenso de aire templado desde el Litoral, que nos dejará un piso térmico de 16ºC y cielo parcialmente nublado. No exagere con el abrigo y no escatime con el desodorante. Será otra jornada que siga con la saga de mañanas frescas suburbanas y tardes templadas, por la cual el termómetro rebotará rápidamente y frenará en las primeras horas de la tarde por una rotación de viento hacia el este. De todas formas, logrará marcar 25ºC y moldeará una jornada de marcada amplitud térmica, en una tarde con mucho sol y viento moderado. La noche tendrá una importante intensificación del viento que vendrá desde el río en un cierre con 19ºC, para sacarle una frazada a la cama y hasta para prender un espiral.

Los primeros días primaverales en el AMBA traen sol y amplitud térmica

Clima del viernes: la primavera cumple

Para mañana se anticipa como otra jornada que hará volver a muchos con el abrigo en la mano. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, ligeramente inestable, con viento leve del noreste y el mercurio largando desde 15ºC. No exagere con el abrigo al salir de casa porque se espera una tarde de calor primaveral con una importante intensificación del viento cálido para que junto al sol animen al termómetro a entregar 26ºC vespertinos y despertar la euforia de los friolentos. Hacia la noche, volverá el viento desde el este en un cierre templado con 19ºC, muy agradable para los que quieran salir.

Clima del sábado: una tarde pre veraniega

El sábado mostrará diferentes semblantes meteorológicos, por lo que no se asuste por el ícono que aparezca en su teléfono. Se espera una mañana con el cielo algo nublado, viento moderado del noreste y mínima de 17ºC. El mercurio largará desde tan arriba junto al viento cálido que garantizarán un ambiente cálido antes del mediodía. Con el correr de las horas, se irá incrementando la cobertura nubosa hasta llegar a una tarde parcialmente nublada, con viento moderado del noreste y máxima de 28ºC, que inclusive podrían tener un recálculo de sensación térmica un poco más alta por efecto de la humedad para desatar la euforia de los friolentos. A la noche, tendremos importantes desmejoras en un irreconocible cierre con 21ºC. No se hagan ilusiones los que quieran salir tarde porque hacia la medianoche entrará un frente frío que nos podría dejar tormentas en la madrugada.

Clima del domingo: probabilidad de tormentas

Todavía hay divergencias en cuanto al comportamiento atmosférico de la jornada dominical. Algunos modelos sitúan la tormenta en la trasnoche, perdiendo fuerza después del amanecer para retirarse antes del mediodía. Otros análisis dejan a la tarde completamente expuesta a las lluvias e inclusive tampoco salvan la noche. Se aguarda por un amanecer inestable, con cielo cubierto y viento moderado desde el sur con ráfagas intermitentes. El termómetro las tendrá todas en contra en un día sin sol y con circulación de aire frío, donde la máxima se dará antes del amanecer y habrá una tarde más fría que la mañana con 17ºC. Promediando el día, se intensificará el viento con rachas desde el sudoeste para promover un fuerte descenso de temperatura. Algunos análisis asocian el reingreso de aire frío a una nueva tanda de lluvias. La noche será testigo del derrumbe térmico en un cierre ventoso con 13ºC.

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo de la semana que viene

El lunes tendremos un amanecer fresco, casi frío, con 9ºC y sensación térmica más baja por el viento fuerte. Incluso la máxima también retrocedería hasta 18ºC. El martes podría repetir la mínima baja con 7°C, pero luego una rotación de viento nos dejará temperaturas en continuo ascenso con varias jornadas soleadas que volverán a las máximas de 25ºC a mitad de semana.

Eso es todo, amigos. Lamentablemente, no hay exactitud en cuanto a nuestra suerte meteorológica del domingo por la tarde, pero ya es cantado que, a la hora de elegir un día del fin de semana para planificar actividad al aire libre, por escándalo es mejor sábado que domingo. Eso es porque solo estará más estable, sino que la máxima de 28ºC puede dejarnos un ambiente pre veraniego. De todas formas, todavía quedan mañanas frescas por delante con la advertencia de que en el comienzo de la semana que viene tendremos un par de amaneceres invernales. Atención los que sean vulnerables a los bruscos cambios de temperatura, puesto que desde un sábado con matices invernales nos iremos a un amanecer de lunes con bufanda, gorros de lana y abrigos gruesos.

¡Hasta la semana que viene!

