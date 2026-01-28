Hay alerta naranja y amarilla por altas temperaturas y tormentas para este miércoles 28 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por altas temperaturas y tormentas para este miércoles 28 de enero. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 15 provincias afectadas por dichas condiciones meteorológicas e incluyen fenómenos que pueden generar impacto en la salud.

Rige una alerta naranja por altas temperaturas en la zona oeste y sur del conurbano bonaerense. El aviso incluye a municipios como Merlo, La Matanza, Lanús, San Vicente y La Plata. Este nivel de alerta, de acuerdo con el SMN, indica temperaturas que pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 28 de enero SMN

Además, se mantiene una alerta amarilla por altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de la provincia, en Corrientes, el oeste de La Pampa, el centro de Río Negro y el este de Neuquén. Para estas zonas, el organismo explicó que se esperan registros térmicos con efecto leve a moderado sobre la salud, que pueden resultar peligrosos principalmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. En toda esa región se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

El SMN emitió alertas por calor extremo en varias provincias del país SMN

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para la alerta naranja por altas temperaturas. Entre las principales sugerencias, se destaca la importancia de aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en exceso y especialmente durante las horas centrales del día, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. También se aconseja prestar especial atención a niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes tengan enfermedades crónicas, usar ropa ligera y de colores claros, e incorporar frutas y verduras a la alimentación. Ante síntomas como sed intensa, mareos, agotamiento, dolores de cabeza o desmayo, se recomienda solicitar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, refrescarla y ofrecerle agua.

En cuanto a la alerta amarilla por tormentas, el organismo recomendó evitar salir durante los fenómenos más intensos, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También se aconseja desconectar los electrodomésticos ante el ingreso de agua y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 23°C. La jornada se presentará mayormente nublada hasta la tarde inclusive y parcialmente nublada durante la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 10% por la mañana y el mediodía. Para el resto de la semana se prevén condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico será similar, con una máxima de 30°C y una mínima de 23°C. Se espera cielo mayormente nublado hasta la tarde y parcialmente nublado por la noche, mientras que para el jueves por la noche se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En el resto del país, el SMN prevé para este miércoles una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 19°C en Córdoba; 30°C de máxima y 20°C de mínima en Tucumán; 35°C y 23°C en Santa Fe; 35°C y 23°C en Entre Ríos; 29°C y 20°C en Jujuy; y 28°C de máxima con una mínima de 18°C en Salta.

También se esperan 36°C de máxima y 24°C de mínima en Misiones; 31°C y 21°C en La Rioja; 34°C y 23°C en Santiago del Estero; 31°C y 20°C en San Luis; 35°C y 21°C en San Juan; y 32°C de máxima con 19°C de mínima en Mendoza.

En el sur del país, el pronóstico indica una máxima de 34°C y una mínima de 20°C en Río Negro; 28°C y 17°C en Chubut; y 18°C de máxima con una mínima de 9°C en Santa Cruz.