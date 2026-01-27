Desesperado, transmitió en vivo el incendio de su ferretería para pedir ayuda, pero lo perdió todo: “No quedó nada”

Durante la madrugada del martes, mientras trabajaba en su casa, Gustavo advirtió que las alarmas de su ferretería se habían disparado. Para entender qué era lo que ocurría, agarró su teléfono celular y descubrió a través de las cámaras de seguridad que, en el taller mecánico lindero a su negocio, se había formado una columna de humo.

Rápidamente dio aviso a los bomberos y salió en dirección a la esquina de avenida Colón y Perú, en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Pero antes de llegar recibió un llamado: era la confirmación de que su negocio se estaba incendiando.

“Todavía sigo sin dormir”, manifestó Gustavo ante un móvil de LN+ presente en el lugar. “El dueño del taller mecánico que está al lado me dijo que su negocio se estaba prendiendo fuego, y que las llamas habían alcanzado a mi ferretería”, revivió.

Una vez en en la puerta de su local, Gustavo se encontró con una dotación de bomberos combatiendo el incendio. En sus palabras, “a esas alturas las llamas llegaban al techo”.

"Por la desesperación hice un vivo en Instagram", reveló el propietario de la ferretería ante el móvil de LN+

“De la desesperación que me agarró, hice un vivo en Instagram”, confesó Gustavo. “Porque los bomberos se estaban quedando sin agua y yo veía que se iba a prender todo”, agregó. Según el testimonio del ferretero, “cuando trajeron el agua ya había pasado como media hora, y la situación se había tornado incontrolable”.

La impotencia de perderlo todo

Consultado por las pérdidas materiales, Gustavo graficó: “El fuego arrancó por los depósitos y luego se extendió por los techos linderos al taller mecánico. No quedó nada, realmente, no quedó nada. Pero nos vamos a poner las pilas y vamos a renacer”.

En sus declaraciones a LN+, Gustavo sostuvo que “no había personas dentro del local. Intentamos entrar con mi hijo pero no había nada que hacer: era imposible”.

El desafío de reinventarse

El comerciante relató que “la ferretería es un negocio familiar. Pero los empleados también son como de la familia. En total somos 50 personas y todos estamos más quebrados que yo”.

Pese al cimbronazo del incendio, Gustavo se envalentonó: “Vamos a hacer lo imposible para garantizar los puestos de trabajo: vamos a poner el hombro para salir adelante”.

Incendio en Mar del Plata

Por otro lado, la congoja no amilanó sus críticas hacia el accionar de los socorristas: “Si bien tengo mucha impotencia, al ver que faltaba el agua creo que no se combatió el fuego como se debería haber realizado”.

“Las pérdidas son totales. No fue responsabilidad nuestra. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero igual estamos en esta situación”, concluyó Gustavo.

Cómo se originó el fuego

Un voraz incendio causó destrozos durante la madrugada en Mar del Plata, cuando las llamas avanzaron sobre un concesionario, una ferretería y varias casas linderas. El fuego inició cerca de la una de la mañana en un local ubicado en la intersección de avenida Colón y Perú, y obligó a evacuar a vecinos de la zona, que pasaron varias horas en la calle mientras los bomberos intentaban contener la situación.

Según mostró el móvil de LN+, el incendio habría comenzado en un taller mecánico donde se guardaban vehículos de alta gama. Desde allí, las llamas se propagaron rápidamente a un depósito, al comercio contiguo y a casas cercanas. Las pérdidas fueron totales y, por la magnitud de los daños estructurales, no se descarta que parte del edificio deba ser demolido.

Vecinos de la zona dieron aviso a los bomberos alrededor de la una de la mañana, cuando advirtieron que el fuego avanzaba con rapidez y amenazaba incluso a una estación de servicio cercana. Durante toda la madrugada, varias dotaciones trabajaron para apagar los focos activos y evitar que las llamas se extendieran. Como medida preventiva, las casas linderas fueron evacuadas y sus ocupantes permanecieron en la vía pública.