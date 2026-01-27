Mendoza: murió el adolescente que cayó a un canal en medio de la tormenta

El joven de 13 años que había caído a un canal en medio del intenso temporal el pasado viernes por la noche en el barrio mendocino de Godoy Cruz falleció este martes.

El adolescente permanecía internado en estado crítico en el hospital Notti, tras sufrir un cuadro de ahogamiento.

El joven murió en el Hospital Notti

Según informó el Diario Uno, el niño cayó a una acequia con crecida a raíz de la abundante lluvia durante la fuerte tormenta y allí quedó atrapado debajo de un puente por la cantidad de basura acumulada -según el relato de sus familiares- y permaneció unos 15 minutos sumergido en el agua. Luego unos vecinos rompieron parte de la estructura para poder llegar a él.

Minutos después, Bomberos Voluntarios -alertados por la hija de uno de ellos que vive en la zona- y la policía llegaron al lugar luego de que un vecino le practicara inmediatamente al chico maniobras de RCP. Lograron reanimarlo y lo trasladaron en un ambulancia directo desde Godoy Cruz hasta el hospital.

Si bien la primera versión del hecho sostenía que el joven de 13 años se había tirado al canal para salvar a su hermano, la tía de ambos, Florencia, precisó que en realidad fue un accidente.

La mujer contó que su sobrino padecía un retraso madurativo y, que atraído por la fuerza con la que el agua corría por la zanja, se acercó a ella y se resbaló.

“Mi marido y otro muchacho se metieron a la acequia del lado contrario para tratar de sacarlo y no pudieron por la mugre que había. A mi marido le llegaba el agua hasta el cuello. Quizás por eso se mezclaron las cosas y creyeron que él había querido rescatar a alguien, pero no fue así”, aseguró Florencia al medio citado.

Y añadió: “En la desesperación me salió pedir que rompieran el puente. La gente trajo picos y cosas para hacerlo, y así pudimos sacar a mi sobrino”.