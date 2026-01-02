Piletas Parque Norte: horarios y precios para este verano 2026
Para acceder a las piscinas del predio durante enero y febrero, hace falta pagar un abono como afiliado y como particular
Parque Norte ofrece la posibilidad de pasar un día de pileta y disfrutar del verano en Buenos Aires durante la temporada 2026. Se trata de un predio deportivo y recreativo que pertenece al Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal (SEC) que ofrece una gran variedad de actividades para hacer al aire libre. Tanto los afiliados como los particulares que quieran asistir allí deberán pagar un abono, aunque hay algunas excepciones.
El predio cuenta con tres piletas grandes, ideales para realizar actividades acuáticas en grupos. En tanto, hay un sector exclusivo para niños para que disfruten del agua de forma segura y al cuidado de sus padres, alejados de las otras que tienen más profundidad. A su vez, “La Mansa” es una pileta especial para mayores de 18 años, donde se puede disfrutar de la tranquilidad y privacidad. En todos estos espacios se pueden alquilar reposeras, sillas y sombrillas.
Los horarios de Parque Norte
El predio está abierto todos los días de la semana, de 8 a 00. Por su parte, sus espacios verdes y piletas tienen los siguientes horarios:
- De lunes a viernes de 9 a 20.
- Sábados, domingos y feriados de 8.30 a 20 hs.
La temporada de piletas en Parque Norte, por la cual se puede acceder a sus piscinas, está habilitada hasta el 1° de marzo.
Los precios de las piletas de Parque Norte este verano 2026
Para poder disfrutar de las piletas de Parque Norte, es necesario pagar un abono, tanto para los afiliados del SEC como los particulares. Igualmente, los primeros pueden ingresar únicamente al predio sin cargo y acceden a tarifas preferenciales, siempre y cuando estén con la cuota al día. Además, tienen la posibilidad de traer un invitado por titular, que tienen sus propios precios.
La única excepción es para los jubilados que son afiliados del SEC. Ellos pueden ingresar al parque y a las piletas de forma gratuita, sin ningún recargo.
A continuación, los precios para ir a las piletas de Parque Norte en la temporada de verano 2025, según su sitio oficial:
|<b>Categoría</b>
|<b>Tipo de persona</b>
|<b>Precio del acceso al parque (de lunes a viernes)</b>
|<b>Precio del acceso al parque (sábado, domingo o feriado)</b>
|<b>Acceso al parque con derecho a pileta (de lunes a viernes)</b>
|<b>Acceso al parque con derecho a pileta (sábado, domingo y feriados)</b>
Afiliado SEC
Mayor (>11 años)
Sin cargo
Sin cargo
$4000
$6000
Afiliado SEC
Menor (6 a 11 años)
Sin cargo
Sin cargo
$2500
$3000
Afiliado SEC
Jubilados
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Afiliado SEC
Grupo Familiar
Sin cargo
Sin cargo
$13000
$19000
Invitado SEC
Mayor
$7000
$7000
$10000
$15000
Invitado SEC
Menor
$5000
$6000
$7000
$9000
Particular
Mayor
$8000
$10000
$16000
$20000
Particular
Menor (hasta 11)
$5000
$6000
$10000
$12000
Particular
Grupo Familiar (hasta 4 personas:
2 mayores y 2 menores hasta 16 años)
-
-
$60.000
$75.000
También es posible conseguir un abono para acceder a las piletas por quincena, mes o por toda la temporada de verano:
|<b>Categoría</b>
|<b>Abono quincenal</b>
|<b>Abono mensual</b>
|<b>Abono de la temporada</b>
Afiliado SEC Mayor
$54.000
$90.000
$230.000
Afiliado SEC Menor
$40.000
$70.000
$170.000
Afiliado SEC Grupo Familiar
$160.000
$310.000
$710.000
Particular Mayor
$190.000
$360.000
$950.000
Particular Menor
$120.000
$220.000
$550.000
Particular Grupo Familiar
$840.000
$1.550.000
$3.400.000
Vale aclarar que a estos valores se les debe sumar el estacionamiento dentro del predio y el alquiler de reposeras, sillas o sombrillas. Por lo tanto, puede ser más caro el gasto para ingresar a las piletas de Parque Norte. Además, en todos los casos es obligatoria la revisión sanitaria para el ingreso de la pileta.
