El verano se resiste: cuándo será el último día con 30°C en Buenos Aires para aprovechar al aire libre

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una secuencia de días con características otoñales, aunque con un repunte de temperatura el domingo que marcará la última jornada veraniega.

Clima del jueves: vuelven los nubarrones

Se acabará la oferta solar de los últimos días, puesto que el jueves despertó con un manto de nubes cubriendo todo nuestro cielo. Se espera una mañana mayormente nublada, con viento moderado desde el noreste y mínima de 19ºC. Desde temprano estaremos expuestos a una ligera inestabilidad: aunque la probabilidad de lluvias es baja, alguna lluvia débil o llovizna no sorprendería en cualquier franja horaria. Hacia el mediodía la veleta rotaría hacia el este para quitarle al termómetro su única carta de ir por una tarde veraniega. La llegada de aire más fresco desde el río y la pobre insolación pincharán al termómetro, que se recortará en 26ºC para moldear una jornada con matices otoñales. Promediando el día, contaremos con algunas cuotas de sol. De todas formas la inestabilidad seguirá vigente, sin cerrarle la puerta a alguna precipitación cortita. La noche se mostrará más ventosa y con menos nubosidad en un cierre térmicamente agradable con 21ºC.

Hoy hay bajas probabilidades de lluvias en Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Clima del viernes: otro día otoñal

El viernes volverá a tener la veleta dirimiéndose entre los cuadrantes norte y este. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve del noreste y mínima de 19ºC. La falta de viento y la humedad podría hacer sentir la mañana un poco más templada en otro día con mucha nubosidad y sol intermitente. La tarde ofrecerá cielo mayormente nublado, nuevamente con baja probabilidad de alguna precipitación débil y con el viento que girará al este para detener al mercurio en 26ºC. La noche no correrá riesgos para el que quiera salir en un cierre estable con 21ºC.

Clima del sábado: el termómetro sigue tranquilo

La jornada seguirá sin entrar aire frío al estuario y eso hará que nuestra columna progresivamente se vaya calentando. Se prevé una mañana con 20ºC, cielo parcialmente nublado y viento leve desde el noreste para dar un ambiente muy confortable para los que tengan alguna actividad temprano. La tarde mantendrá el cielo parcialmente nublado, alternándose algunos tramos nubosos con otros pasajes soleados, aunque los modelos aseguran que las nubes le ganarán la pulseada al sol. Se esperan 27ºC de máxima para seguir en la senda de tardes con calor suave, nuevamente con el viento rotando hacia el este. La noche cerrará ligeramente inestable, aunque con muy baja probabilidad de lluvia en un cierre con 22ºC.

Clima del domingo: la última tarde de pileta

El domingo será el último día veraniego en el AMBA, ideal para ir a la pileta

El domingo trae el final del verano, dado que entregará el último fin de semana que permita planes de pileta. Se espera por una mañana con cielo mayormente despejado, viento moderado del norte y 20ºC de piso térmico. A diferencia de los últimos días, el mercurio las tendrá todas a su favor en un día a pleno sol con descenso de aire templado. Se espera por una tarde que aliente a planificar actividad al aire libre, con el termómetro que escalará hasta 30ºC para despertar la euforia de los nostálgicos estivales en una tarde con poco viento. Podría haber una sensación térmica un poco más alta por efecto de la alta humedad. La veleta rotará más lentamente para no empañar la tarde y dejarnos un cierre en 25ºC, una imprevista vuelta del ventilador a la hora de irnos a dormir.

Spoiler alert

Todo parece indicar que el lunes podría ser la despedida definitiva del verano con una jornada de 32ºC, con cielo mayormente nublado y viento desde el norte. El martes, después de mucho tiempo, entraría un frente frío que provocará un fuerte descenso de temperatura con probabilidad de lluvias y tormentas que podrían extenderse hasta el miércoles por la mañana

Eso es todo, amigos. Después de una semana térmicamente muy tranquila, el verano prepara su despedida a partir del domingo, por lo que se pueden hacer planes de pileta con el último chapuzón de la temporada. También se puede aprovechar para salir a pasear porque no va a haber exposición directa al sol por la frondosa nubosidad. A partir de hoy comienza una seguidilla de varios días ligeramente inestables que traerán cierta incertidumbre atmosférica, con jornadas que muestren nubarrones amenazantes, aunque con poca probabilidad de lluvia. Por lo tanto, alguna lluvia cortita que lo sorprenda por la calle no estaría fuera de libreto.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli