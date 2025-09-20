Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este sábado 20 de septiembre: las provincias afectadas

En vísperas del comienzo de la primavera y en el marco de una semana que fuertes precipitaciones en distintas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por tormentas que se concentrarán este sábado 20 de septiembre en la región centro y particularmente en Buenos Aires, que estará afectada en gran parte de su territorio, a excepción de la ciudad de Carmen de Patagones. En este sentido, también emitió una serie de alertas por lluvias intensas, vientos y nevadas para diversas zonas.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más perjudicadas serán Buenos Aires -incluida la Ciudad-, Entre Ríos, La Pampa (incluso la capital, Santa Rosa), Córdoba y el sur de Santa Fe, donde regirá una alerta naranja por tormentas.

“El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mililitros, pudiendo ser superados en forma puntual”, detalló el SMN, que también dijo que los fenómenos meteorológicos son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En otras provincias el aviso por tormentas será de nivel amarillo. Es el caso de los sectores restantes de La Pampa, Córdoba y Santa Fe, además de San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y el noreste de Río Negro. Los fenómenos meteorológicos tendrán “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, mientras que se esperan lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. La precipitación acumulada será de aproximadamente entre 20 y 60 mililitros.

Mapa de alertas para este sábado 20 de septiembre

A su vez, en la Patagonia, se pronosticó una alerta amarilla por lluvias intensas, la cual regirá en el noroeste de Chubut y el este de Río Negro. “En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas”, informó el SMN para estos casos.

Frente a este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, quedarse en el interior del vehículo.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a su casa.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta naranja por vientos Zonda en sectores de La Rioja, San Juan y Catamarca, donde las velocidades rondarán entre 50 y 70 kilómetros por hora y las ráfagas podrían superar los 80. El SMN dijo que este fenómeno puede provocar “reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa”. En Mendoza, en tanto, el mismo pronóstico será de nivel amarillo.

Gran parte de la región centro estará bajo tormentas Anibal Greco

También publicó una advertencia de carácter amarillo por vientos fuertes, que regirá en las zonas cordilleranas de Catamarca, La Rioja y San Juan, donde las velocidades se estiman entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90. Además, Neuquén estará bajo alerta amarilla por nevadas intensas que implicarán valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 18°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 20°C. Por la mañana se generarán tormentas aisladas que irán tomando más fuerza con el correr de la jornada. Los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y la humedad será del 93%.

El pronóstico completo en la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 17°C, mínimas de 15°C y máximas de 20°C. Al igual que en la Ciudad, será una jornada ventosa, con tormentas aisladas durante la mañana y fuertes durante la tarde. Además habrá una humedad del 96%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 18°C y 29°C en Córdoba, 21°C y 34°C en Tucumán, 19°C y 28°C en Santa Fe, 19°C y 27°C en Entre Ríos, 16°C y 33°C en Jujuy, 17°C y 34°C en Salta, 20°C y 34°C en Misiones, 19°C y 33°C en La Rioja, 19°C y 36°C en Santiago del Estero, 16°C y 24°C en San Luis, 13°C y 28°C en San Juan, 12°C y 24°C en Mendoza, 7°C y 13°C en Río Negro, 6°C y 14°C en Chubut y 3°C y 9°C en Santa Cruz.