Caso Thiago Medina: un médico aseguró que “es grave” tener el pulmón perforado y alertó sobre otras complicaciones

Jorge Tartaglione analizó en LN+ el cuadro del exparticipante de Gran Hermano que sigue grave, pero “con leves mejorías”
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, luego de sufrir un accidente en moto en la zona de Francisco Álvarez.
El joven de 22 años padeció fracturas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirpar el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.
En ese sentido, el cardiólogo Jorge Tartaglione analizó, en los estudios de LN+, la delicada situación en la que se encuentra Medina, que sigue grave, pero “con leves mejorías”, según su ex pareja Daniela Celis.
“La perforación pulmonar y de hígado es grave. La pulmonar te genera un neumotórax, se te mete aire donde no tiene que estar y te cierra todo”. Pero, bueno, es joven”, precisó.
Respecto a la extirpación del bazo, Tartaglione explicó: “El bazo es un órgano que está debajo de la parrilla costal y tiene múltiples funciones, entre llas, regular glóbulos rojos. Es un órgano muy importante”.
Aunque aclaró: “Podés vivir sin él, con reemplazos de medicamentos, pero es muy importante. Las fracturas costales tienen un tratamiento en el que vos no lo podés enyesar. Se cierra con tranquilidad y tiempo”.
