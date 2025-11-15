Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para este sábado 15 de noviembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana con condiciones agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que este sábado 15 de noviembre continuará en la misma línea. Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas zonas del sur y centro del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona más afectada por tormentas -donde regirá el aviso naranja- será el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, donde se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros.

En tanto, otras provincias estarán bajo advertencia amarilla por tormentas. Es el caso del centro y sur de Buenos Aires, Entre Ríos, el norte de Córdoba, el sur de La Rioja, San Luis, Mendoza, y La Pampa. En estos sitios, las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 33 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 15 de noviembre

Por otra lado, el SMN publicó una alerta amarilla por vientos fuertes en La Pampa, Mendoza, Santa Cruz y el sur de Chubut, para donde se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Por último, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos Zonda en San Juan y La Rioja con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

Evitar el uso de teléfonos con cable.

Permanecer dentro del vehículo en caso de viaje.

Evitar circular por áreas inundadas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantenerse informado por las autoridades locales.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 26°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 25°C y máximas de 32°C, el cielo estará algo nublado durante la mañana y se despejará ligeramente por la tarde, los vientos tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 62%. Luego, para el domingo a la mañana se prevén tormentas.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 23°C, mínimas de 19°C y máximas de 29°C. En principio será una jornada ventosa, algo nublado durante la mañana y se despejará por la tarde. Además habrá una humedad del 53%.

En tanto, en el resto del país la temperatura rondará entre 21°C y 31°C en Córdoba, 24°C y 31°C en Tucumán, 23°C y 32°C en Santa Fe, 23°C y 32°C en Entre Ríos, 16°C y 22°C en Jujuy, 19°C y 25°C en Salta, 19°C y 27°C en Misiones, 23°C y 34°C en La Rioja, 23°C y 31°C en Santiago del Estero, 22°C y 31°C en San Luis, 23°C y 34°C en San Juan, 21°C y 31°C en Mendoza, 19°C y 33°C en Río Negro, 19°C y 25°C en Chubut, 8°C y 14°C en Santa Cruz, 23°C y 32°C en San Fernando del Valle de Catamarca, 23°C y 32°C en Chaco, 23°C y 33°C en Corrientes, 24°C y 33°C en Formosa, 23°C y 31°C en La Pampa, 23°C y 32°C en Neuquén, y 5°C y 9°C en Tierra del Fuego.