Quién es Richard Ashcroft, el histórico líder de The Verve que será telonero de Oasis en la Argentina

El regreso de Oasis a la Argentina, previsto para el 15 y 16 de noviembre en el estadio de River Plate, generó un clima de entusiasmo entre quienes esperan volver a ver al dúo en vivo. A esa expectativa se le sumó un anuncio que sorprendió a muchos: Richard Ashcroft será el encargado de abrir los shows, un detalle que le aporta aún más peso. El músico británico, que ya compartió escenario con la banda en distintas ocasiones, formará parte de estas dos noches en el Monumental, lo que refuerza la sensación de que se tratará de uno de los eventos musicales más esperados del año.

Richard Ashcroft es un músico inglés reconocido por su papel como líder y vocalista de The Verve, una de las bandas más influyentes del britpop. A lo largo de su carrera construyó un camino sólido que incluye discos solistas muy celebrados y colaboraciones con artistas de la talla de Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle, lo que lo convirtió en una figura central dentro de la música británica de las últimas décadas.

El músico británico vuelve al país para abrir las dos noches en el Monumental Archivo

Además de su recorrido propio, Ashcroft mantiene un vínculo histórico con Oasis, con quienes ya compartió escenario en el Reino Unido e Irlanda. En distintas entrevistas habló de la influencia que Noel y Liam Gallagher tuvieron en su obra, al punto de reconocer que ese espíritu fue clave en la creación de algunos de sus mayores éxitos, como “Bittersweet Symphony”. Sin dudas, su presencia en esta gira suma un capítulo más a una relación artística que marcó a toda una generación.

Richard Ashcroft y su historia con la Argentina

Richard Ashcroft llegó por primera vez a la Argentina en 2016, cuando formó parte del Personal Fest y, además, ofreció un show íntimo en el teatro Gran Rex. En aquella visita, el músico habló con LA NACION y destacó la conexión especial que percibía con el público argentino, al asegurar que sus canciones despertaban una afinidad particular. “Va a ser emotivo e inspirador para todos, no solo para el público”, decía entonces, imaginando una energía similar a la de sus presentaciones en Manchester, donde —según contaba— la gente “se vuelve loca” cada vez que toca.

Richard Ashcroft en el Personal Fest 2016 Anabella Nolasco - RollingStone

Su llegada al país, en ese momento, respondió más a un deseo personal que a una invitación puntual, lo que reforzó aún más el lazo con sus seguidores argentinos. Tan sólida fue esa primera experiencia que Ashcroft volvió al año siguiente: en 2017 se presentó en el estadio Luna Park, consolidando su historia con el público y sellando un vínculo que ahora vuelve a renovarse.

En definitiva, la llegada de Richard Ashcroft a estas fechas en el Monumental no solo completa el esperado regreso de Oasis al país, sino que también promete aportar una fuerza especial a dos noches que ya se sienten históricas. Su presencia, con una trayectoria influyente y un vínculo previo con el público local, funciona como un complemento ideal para una cita que los fans vienen esperando desde hace años. Todo indica que su participación elevará aún más la intensidad del encuentro, convirtiendo estas presentaciones en un momento único dentro del calendario musical argentino y en una celebración que quedará grabada para siempre entre las más memorables.