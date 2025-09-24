Triple crimen: un perito criminalista aseguró los asesinatos fueron ejecutados por un sicario

Luego de que la policía confirmara que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a los de Brenda del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verry, las tres adolescentes que habían sido vistas por última vez el viernes en La Tablada, se abrieron una serie de hipótesis sobre el móvil del triple femicidio.

El perito criminalista Enrique Prueguer dialogó con LN+, donde aseguró que “en este tipo de casos, los cadáveres y las prendas de vestimenta son una escena más del crimen”.

Enrique Prueger, perito criminalista

“Yo fui muy crítico sobre la suposición de un crimen cuyo móvil haya sido la prostitución: primero hay que verificar un montón de datos para llegar a esa conclusión”, manifestó Prueguer. “El tema de la droga me parece más viable debido a la forma en la que procedieron: estamos hablando de un femicidio en masa”, enfatizó.

Según el perito criminalista, “hay una serie de elementos a considerar: hablan los cadáveres y la escena del crimen. Los cadáveres nos van a dar la conducta del o de los femicidas. También si las tres chicas fueron asesinadas con el mismo tipo de arma, ya sea de fuego o arma blanca".

Para Prueguer, “que el hecho haya sido en un mismo lugar da la impresión de que fue realizado por un único sicario”.

El perito criminalista Enrique Prueger en diálogo con LN+

Impunidad y falta de protocolos

“El crimen fue claramente realizado por un sicario. Por la impunidad que refleja el hecho, no le importó nada”, enfatizó Prueguer.

“Nosotros, los especialistas en homicidios complejos, tenemos que percibir estos hechos como cuando la gente común observa un cuadro. Nunca vieron a Picasso pintar, pero si ven un cuadro de ese estilo, saben que es un Picasso. A través de la obra identificamos la impronta del autor y guiamos el curso de la investigación”, ejemplificó el especialista.

En palabras del perito, en el caso de las tres jóvenes “violentaron todos los protocolos, porque se tardó mucho en informar su desaparición”.

“Cuando citan la frase ‘el tiempo que pasa es la verdad que se escapa’, se equivocan. Porque no existe el crimen perfecto, lo hace perfecto el idiota que lo investiga“, reflexionó Prueguer.

”Si hubieran actuado con los protocolos correspondientes, quizás las víctimas hoy estuvieran vivas" concluyó.