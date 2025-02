Hay alerta por temperaturas extremas y por lluvias en 15 provincias para este jueves 13 de febrero

Mientras continúan las temperaturas extremas en diversas zonas del norte y del este del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de color amarillo por lluvias y tormentas para 14 provincias que estarán en vigencia durante este jueves 13 de febrero.

Según lo informado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el agua caerá con intensidad en Córdoba, Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Tucumán.

De acuerdo a las previsiones, las áreas serán afectadas por “tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”.

Frente a esto, se aconseja: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Al mismo tiempo, se emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en las zonas costeras de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El SMN también informó que Formosa, Chaco, y el noreste de Santiago del Estero están bajo una alerta naranja por temperaturas extremas, con mínimas en el orden de los 22° y máximas que alcanzarán los 38° en distintos puntos de esa región. En tanto, para el noreste de Santa Fe, la totalidad de Corrientes y el sur y centro de Misiones está vigente un aviso de color rojo por intenso calor: el termómetro subirá hasta unos 37°. Según alertó el organismo estatal, estas temperaturas ”pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

🥵 Desde el arranque de febrero, se desarrolló una intensa ola de calor sobre el NOA, Cuyo y norte del Litoral.



Recomendaciones frente al calor

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

El clima en el AMBA

Según las estimaciones del SMN, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana, tanto en la Ciudad como en los distritos del conurbano. La temperatura oscilará entre los 20° y los 28°, mientras que la humedad se ubicará en torno al 80%, la presión estará en el orden de los 1014 hPa y los vientos correrán entre los 7 y los 22 kilómetros/hora en el transcurso del día.

El sábado por la noche se esperan lluvias y tormentas en el AMBA. Nicolás Suáres

Para el viernes, en tanto, está pronosticado un día mayormente nublado, con una temperatura mínima de 22°C y una máxima 25°C, por lo que será una jornada templada con tormentas hacia la noche. El sábado aumentará ligeramente la temperatura, con un pico de 28°, y lluvias durante toda la mañana. Por último, el domingo hará más calor con una máxima de 32° y cielo parcialmente nublado.

