Para muchos surge la duda si hay colectivos mañana, jueves 19 de febrero. Esto se debe a que la CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó un paro general total de 24 horas, pero sin movilización, para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, aún no está confirmada la fecha del tratamiento legislativo del proyecto de ley oficialista, puesto que puede ser este jueves o el miércoles 25 de febrero. Este miércoles, en el plenario de comisiones de las 14 en el Anexo de la Cámara Baja, el oficialismo pretende lograr dictamen para llevar el proyecto al recinto la jornada siguiente. De ser así, mañana se llevará a cabo el paro general que convocó la CGT.

Paro de la CGT: no habrá transporte

Respecto a la medida de fuerza, la Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.

El comunicado de la Ugatt sobre el paro general que convocó la CGT por la reforma laboral X

Por su parte, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) señaló a LA NACION que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará.

¿Hay colectivos mañana, jueves 19 de febrero?

Desde la UTA (Unión de Transporte Argentino)—gremio que nuclea a los conductores de colectivos— informaron a este medio que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. Por el momento, todavía no está confirmado qué día y qué momento se va a hacer la medida de fuerza.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país. Esta tiene una vigencia de 15 días, por lo cual puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate.

La UTA se adhiere al paro general de la CGT Ricardo Pristupluk

¿Hay trenes este jueves 19 de febrero?

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos [los gremios de transporte] y vamos a acompañar la decisión de la CGT”, señaló en diálogo radial. La Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga.

¿Hay subtes este jueves 19 de febrero?

El comunicado de Metrodelegados sobre el paro de 24 horas del subte por la reforma laboral Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

Los Metrodelegados informaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento.

¿Hay vuelos este jueves 19 de febrero?

APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, aún no se sabe si será este jueves ni cómo afectará a los vuelos. El gremio se reunirá hoy para ultimar estos detalles.