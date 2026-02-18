Paro de la CGT: ¿hay subtes mañana, jueves 19 de febrero?

La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó este miércoles 18 de febrero paro general total de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley oficialista de la reforma laboral. Se espera una gran adhesión de los gremios que componen la central obrera a la medida de fuerza, incluyendo el transporte. Por lo tanto, muchos pasajeros del transporte público se preguntan si hay subtes mañana, este jueves 19 de febrero.

Por el momento, todavía no está definida la fecha de la huelga general, que será la cuarta que la CGT llevará a cabo en la gestión de Javier Milei. Esto se debe a que el tratamiento legislativo del proyecto de ley oficialista aún no se sabe cuándo es: puede ser este jueves o el miércoles 25 de febrero. Este miércoles, en el plenario de comisiones de las 14 en el Anexo de la Cámara Baja, el oficialismo pretende lograr dictamen para llevar el proyecto al recinto la jornada siguiente. De ser así, mañana se llevará a cabo el paro general que convocó la CGT.

El comunicado de la Ugatt sobre el paro general que convocó la CGT por la reforma laboral X

La Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.

Además, está garantizado el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dirigida por Juan Carlos Schmid. Este gremio que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros, confirmó a LA NACION que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará.

¿Hay subtes mañana, jueves 19 de febrero?

Si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. Así lo detalló un comunicado que difundieron los Metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento.

El comunicado de Metrodelegados sobre el paro de 24 horas del subte por la reforma laboral Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

Sin embargo, como ya se detalló anteriormente, aún no está determinada la fecha de la huelga general. Una vez definido el día en que Diputados tratará la reforma laboral, la CGT y los gremios que la integran darán a conocer la fecha y la modalidad de la huelga. En el caso del subte, esta ya está definida como un cese de actividades de 24 horas.

¿Hay colectivos este jueves 19 de febrero?

Desde la UTA (Unión de Transporte Argentino)—gremio que nuclea a los conductores de colectivos— informaron a LA NACION que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. Por el momento, todavía no está confirmado qué día y qué momento se va a hacer la medida de fuerza.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país. Esta tiene una vigencia de 15 días, por lo cual puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate.

¿Hay trenes este jueves 19 de febrero?

Omar Maturano confirmó que La Fraternidad se adhiere al paro generla de la CGT Collage

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos [los gremios de transporte] y vamos a acompañar la decisión de la CGT”, señaló en diálogo radial. La Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga.

¿Hay vuelos este jueves 19 de febrero?

APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, aún no se sabe si será este jueves ni cómo afectará a los vuelos. El gremio se reunirá hoy para ultimar estos detalles.